Domácí kouč si v týdnu lámal hlavu nad tím, kdo nastoupí na pozici hrotového útočníka. Nejlepší střelec mužstva Roman Sabler kvůli zranění neodehrál na jaře ani minutu a jeho náhradník Erik Burac vyfasoval v posledním utkání se Startem Brno červenou kartu. „Od čtvrtka jsem počítal, že na devadesát procent nastoupí Sabler. Na druhou stranu vím, že měl operovanou achilovku a trápilo ho svalové zranění, tak nechtěl nic uspěchat. Každopádně je to hráč s prvoligovými zkušenostmi, který by nám pomohl, i kdyby zvládl jen část utkání,“ povídá lanžhotský lodivod.

Šestadvacetiletý útočník, jenž odehrál šestapadesát utkání ve slovenské nejvyšší soutěži, nakonec nastoupil v základní sestavě a návrat na hřiště oslavil jak jinak než gólem. Už ve 14. minutě domácí využili špatné rozehrávky soupeře a Sabler poslat Lanžhot do vedení. „Byl jsem rád, že nemohl nastoupit Burac. Viděl jsem ho v několika zápasech a moc se mi líbil. Tahový, nebezpečný útočník, který se velmi těžko brání. O Sablerovi víme, že byl dlouho zraněný a nemá natrénováno, přesto nám dal gól,“ krčí rameny břeclavský trenér Vladimír Malár.

Uplynuly teprve čtyři minuty a hostující gólman lovil míč ze sítě podruhé. Prosadil se domácí kapitán Peter Mikúšek. „Šli jsme do zápasu s defenzivní taktikou. Hráči měli soupeře napadat na čtyřiceti metrech a vyrážet do rychlých protiútoků. Hlavní cíl byl udržet co nejdéle nulu a čekat na chybu Lanžhotu. Místo toho přišly dvě hrubky na naší straně, po nichž jsme domácím trestuhodně nabídli dvoubrankové vedení,“ mrzí hostujícího kouče.

Bývalý ligový fotbalista přitom své svěřence před utkáním na individuální chyby upozorňoval. „Zdůraznil jsem klukům, že nehrajeme proti Staré Říši či jinému celku ze spodku tabulky. Lanžhot je kvalitní mužstvo, které každou chybu potrestá,“ přiznává Malár.

Brzké vedení dodalo Lanžhotu klid na míči a svěřenci Jaroslava Hílka diktovali tempo utkání. „Byli jsme jasně lepším mužstvem. Hráči velmi dobře kombinovali, ale měli přidat ještě další branky. Závěr utkání byl pak hodně vyhrocený a zbytečně nervózní. Naštěstí si kluci výhru pohlídali,“ dodává spokojeně Hílek.

Břeclav v druhé půli změnila rozestavení a snažila se s vývojem utkání ještě něco udělat. Všechny šance však končili u domácího brankáře Jakuba Klimeše, jenž udržel čisté konto. „Domácí mají zkušené hráče, kteří vědí, jak mají utkání dohrát. Hráli ze zabezpečené obrany a nikam se nehnali. Nás jednoduše srazily dva brzké góly,“ ohlíží se Malár za porážkou 0:2.

Lanžhot si vítězstvím uhájil třetí příčku divize D a na vedoucí Hodonín ztrácí třináct bodů. „Je potřeba se na to podívat reálně. Hodonín je pro mě jasným postupujícím. My chceme hrát dál dobrý fotbal a uvidíme, na jaké umístění to bude stačit,“ prozrazuje Hílek.

Sokol Lanžhot – MSK Břeclav 2:0 (2:0)

Branky: 14. Sabler, 18. Mikúšek

Rozhodčí: Svoboda – Poláček, Mikulášek

ŽK: 35. P. Balážik, 78. Mihál – 24. Mikáč, 48. Kristoň, 71. Konečný, 85. Opina, 88. Borovský

Diváci: 800

Sokol Lanžhot: Klimeš – Milota, Mihál (89. Tuček), Mikúšek, Šenk, P. Balážik, Pidruchnyi, Kleiber (42. R. Baláži), Bartal, Krč, Sabler (82. Morávek)

MSK Břeclav: Fibingr – Kříž, Hynek (84. Borýsek), Herman, Hromek (64. Malůšek), Hloch, Opina, Petrásek (64. Konečný), Mikáč (84. Borovský), Kristoň (75. Souchop), Skočovský