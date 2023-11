Ani mimořádný počin však Lanžhotu nezajistil po podzimu postupovou první příčku, která je pro partu Jaroslava Hílka hlavní cíl. „Není to jen o nás, v soutěži je šestnáct mužstev. Tuto sezonu vystřelilo béčko Zbrojovky, se kterým jsme až tak moc nepočítali, ale musíme se s tím popasovat. Zaostáváme o pět bodů, uvidíme, co přinese druhá půlka sezony. Určitě ho chceme co nejvíc potrápit a dohnat,“ nastínil osmadvacetiletý fotbalista plán pro jarní část.