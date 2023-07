PODÍVEJTE SE: Břeclav nestačila na devatenáctku Zbrojovky. Kdo v týmu končí?

Další přípravný zápas mají za sebou fotbalisté divizní Břeclavi, kteří v úterý podlehli na domácím hřišti výběru Zbrojovky Brno do devatenácti let 0:2. „Zápas bych rozdělil na tři části. Odehráli jsme kvalitní první poločas, následně i vstup do druhé půle snesl měřítko, po prostřídání však šla kvalita naší hry dolů a soupeř si upevnil vítězství,“ zhodnotil duel břeclavský trenér Vladimír Malár.

Fotbalisté Břeclavi (v bílém) podlehli Zbrojovce Brno U19. | Foto: Jaroslav Kicl