Po čtyřech zápasech bez výhry opět slavili zisk tří bodů. Fotbalisté Břeclavi v sobotním duelu třiadvacátého kola divize D porazili na domácím hřišti po brance Adama Souchopa Ždírec nad Doubravou 1:0. „Těší mě, že jsme se po třech porážkách dočkali výhry, navíc s nulou vzadu, což vždycky potěší,“ řekl břeclavský kouč Vladimír Malár.

Fotbalisté Břeclavi (v modrém) porazili Ždírec 1:0. | Foto: Jaroslav Kicl

Šestá Břeclav byla v sobotním duelu s osmým Ždírcem mírný favorit, přesto domácí realizační tým odmítl podcenění soupeře. „Ždírec vzbuzoval respekt, i když moc bodů v poslední době nesbíral. Jeho hra má hlavu a patu, některé výsledky minulých zápasů pro něj byly kruté. Důsledně jsme se na soupeře připravili,“ prozradil zkušený stratég.

Tomu udělal radost už v sedmé minutě Adam Souchop, který poslal MSK do vedení. Jedenadvacetiletý útočník se prosadil ve druhém utkání v řadě. „Tím, že už nemáme ambice hrát o vršek tabulky a zároveň jsme zachráněni, míchám se sestavou. Příležitost dostávají hráči, kteří nebyli tolik zatížení. Adam si o svou šanci řekl v trénincích a naložil s tím nejlépe, jak mohl. Dal druhý gól ve druhém zápase za sebou, navíc musím uznat, že když jsme jej vystřídali, v závěru nám jeho rychlost chyběla. Je to poctivý kluk, rychlostní typ, určitě s ním počítáme do další sezony,“ chválil Malár útočníka, jenž do Břeclavi přišel před čtyřmi lety z Mikulova.

OBRAZEM: Hodonín podlehl Uničovu. Pár hráčů už potřebuje odpočinek, ví Švantner

S herním projevem v první půli panovala v domácím táboře spokojenost. „Hráli jsme dobrý fotbal, soupeři rozehrávku znepříjemnili a Ždírec musel nakopávat dlouhé balony dopředu. Určitě jsme byli nebezpečnější a vedení si zasloužili,“ tvrdil bývalý prvoligový fotbalista.

Ten však litoval neproměněné stoprocentní šance svého týmu před odchodem do kabin. „Mrzí mě, že v pětačtyřicáté minutě jsme neproměnili gólovou šanci, kdy Milan Skočovský z malého vápna trefil gólmana a z následující dorážky Martin Opina přestřelil,“ krčil rameny Malár.

Po změně stran se obraz hry změnil, diváci se však další branky nedočkali. „Druhou půlku hrál Ždírec vabank, na míči byl lepší. Zaměřili jsme se spíš na pevnou defenzivu a rychlé protiútoky. Duel klidně mohl skončit vyšším vítězstvím, ale i remízou,“ uznal lodivod MSK.

FOTO: Lednice dala tři góly ve čtyřech minutách, přesto se Svratkou remizovala

Břeclav tak nadále drží s šestatřiceti body šestou příčku a k dalšímu utkání zajíždí v sobotu do Tasovic. Střetnutí s pátým celkem divize má výkop v pět hodin odpoledne.

MSK Břeclav – Tatran Ždírec nad Doubravou 1:0 (1:0)

Branka: 7. Souchop.

Rozhodčí: Štipčák – Zelený, Vlk.

ŽK: Opina, Fiala, Souchop, Kristoň – Bureš, Klimeš.

Diváci: 76.

MSK Břeclav: Fibingr – Herman, Kovařík, Hloch (86. Kříž), Opina, Hynek (77. Borýsek), Mikáč, Skočovský, Fiala, Souchop (63. Kristoň), Vocílka.