PODÍVEJTE SE: Chyběl kousek. Odvážný Lanžhot před skvělou kulisou trápil Zlín

K senzaci chyběl kousek. Fotbalisté divizního Lanžhota před fantastickou kulisou dlouho trápili prvoligový Zlín, nakonec však smolně prohráli 0:1. Utkání druhého kola MOL Cupu rozhodl pět minut před koncem senegalský útočník Latyr Ndiaye. „Kluci si zaslouží velkou pochvalu, zápas odmakali. Drželi jsme Zlín až do konce v napětí, škoda, že jsme to nedotáhli do prodloužení,“ řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.