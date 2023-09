Šlágr favoritů. Šesté kolo divize D proti sobě postavilo dosud stoprocentní celky Zbrojovky Brno B a Lanžhota. Přestože domácí v první půli dvakrát nastřelili brankovou konstrukci, duel v Adax Invest Areně skončil remízou 0:0. „Chtěli jsme vyhrát, ale bod ze hřiště zatím nejkvalitnějšího soupeře této sezony bereme,“ řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) remizovali s béčkem Zbrojovky Brno 0:0. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Zápas dvou aspirantů na postup do třetí ligy hostila netradičně Adax Invest Arena, kde hrává své druholigové zápasy A tým Zbrojovky. „Už na začátku sezony bylo jasné, že tento zápas v reprezentační přestávce odehrajeme na hlavním stadionu. Že to vyšlo zrovna na Lanžhot, byla náhoda, ale takové zápasy by se měli hrát na hlavních stadionech. Má to své kouzlo a větší náboj,“ uznal brněnský trenér Lukáš Kříž.

Zatímco jeho svěřenci v minulém kole nastoupili proti rezervě Líšně na hlavním stadionu svého soka, pro Lanžhot šlo o premiéru na ligovém stadionu. „Bavili jsme se o tom s hráči před zápasem. Přál jsem si, abychom se z toho těšili a nemělo to na nás negativní vliv. Bylo to určitě lepší, než kdybychom hráli v Bystrci,“ zdůraznil Hílek.

Kometa pokřtila nové dresy pivem, lidé pak stáli frontu na podpis. Podívejte se

Úvod nedělního střetnutí patřil domácím, kteří si vytvořili několik zajímavých příležitostí. „V prvním poločase jsme byli lepší, vypracovali si tři slibné šance, které měly skončit brankou. Bohužel jsme trefili tyčku a břevno, chybělo nám i trošku štěstí, aby to tam spadlo,“ litoval Kříž.

Zároveň vyzdvihl kvalitu celku z Břeclavska. „Musím říct, že jsme hráli s nadstandardním divizním týmem, který má spoustu výborných hráčů. Utkání bylo spíš technicko-taktické, soupeře jsme do ničeho nepustili, ale remíza doma je pro nás ztráta,“ netajil brněnský lodivod.

Ten se musel obejít bez klíčového hráče Petera Štepanovského, který viděl v závěru minulého utkání červenou kartu. „Pomohl nám z áčka Tomáš Smejkal, který odehrál dobré utkání. Ale Peter je ve formě a nebudu říkat, že nám nechyběl. Myslím, že kdyby byl na hřišti, zvládli bychom utkání daleko líp,“ tvrdil Kříž.

Hosté se po změně stran herně zvedli, tři sta diváků se však branky nedočkalo. „Zlepšili jsme pohyb a diktovali tempo utkání. První poločas byl lepší soupeř, druhý poločas my, remíza je podle mě zasloužená,“ pravil Hílek.

Rarita v krajském poháru. Trenér dostal červenou kartu při penaltovém rozstřelu

Jeho celku chyběli zranění beci Peter Šenk s Radoslavem Ciprysem, v poločase navíc odstoupil kapitán Peter Mikúšek. „Trochu nás trápí zranění klíčových hráčů. Ani Marko Totka s Kubou Krčem nejsou stoprocentně zdraví, utkání hráli se sebezapřením. Potřebujeme se dát zdravotně do pořádku,“ hlásil bývalý prvoligový záložník.

Po šesti kolech tak nadále vládne béčko Zbrojovky se šestnácti body divizní tabulce, druhý Lanžhot za svým sokem zaostává pouze o skóre. „Dá se očekávat, že letošní ročník bude o nás a Lanžhotu,“ netajil Kříž.

VIDEO: Gól roku v I. B třídě. Ferbar vymetl šibenici a sám se pochválil

Hílek se slovy domácího kormidelníka nesouhlasil. „Myslím, že je na podobné hodnocení ještě brzo. Oběma celkům se úvod sezony podařil a věřím, že se budeme držet i nadále vpředu, ale podle mě ještě někdo vyskočí,“ uzavřel.

FC Zbrojovka Brno B - TJ Sokol Lanžhot 0:0

Rozhodčí: Ogrodnik - Jílková, Kostelník.

ŽK: Šlapanský - Koprna, Krč, Včelka.

Diváci: 300.

FC Zbrojovka Brno B: Hložánek - Vit, Prágr (84. Kluska), Šmíd (K), Pavlík (67. Juritka), Kolečkář (46. Ryšavý), Hlucháň (46. Martinek), Strnad, Šlapanský, Smejkal, Divíšek.

Sokol Lanžhot: Odráška - Koprna, Mikúšek (K) (46. Včelka), Milota, Pidruchnyi - Ravas, Totka, Krč, Svoboda (64. Bogdalík) - Balážik, Burac (89. Kollár).