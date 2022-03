Jeho protějšek na střídačce Lanžhotu nebyl z rozhodnutí pořadatelů rovněž nadšený a potvrdil, že kvalitu zápasu umělá tráva ovlivnila. „Chyběla mi větší fotbalovost u obou mančaftů, od utkání jsem čekal rozhodně víc. Navíc se mi hřiště zdálo o něco užší, proto byl duel i hodně soubojový a vyložených šancí moc nenabídl. Stále si myslím, že umělá tráva utkání neprospěla,“ vysvětluje zklamaný lanžhotský trenér Jaroslav Hílek.

Hodonín poslal do vedení v 19. minutě krajní obránce Daniel Pospíšil. „Kuba Kosorin dobře potáhl balon a přihrál Danovi. Ten správně vyhodnotil situaci, navedl si míč na střelu a poslal nás do vedení. I když měl v utkání i slabší okamžiky, rozhodl derby a patřil mezi nejlepší hráče,“ chválí Švantner šestadvacetiletého hráče.

Přestože Hodonín po první půli vedl, domácí kouč v kabině zvedl hlas. „Nepodrželi jsme balon a byly vidět chyby z obrovské přemíry snahy. Na druhou stranu je to logické, jednalo se o první utkání po zimní pauze. Ještě k tomu derby, které chcete vyhrát. Lanžhot byl velmi nebezpečný, nabádal jsem zejména defenzivní hráče, že musí udržet nulu. To se nakonec ukázalo, jako rozhodující prvek,“ praví hodonínský trenér.

Lanžhot v zápase doplatil na neproměňování vytvořených šancí. „Chyběla nám přesnost ve finální fázi. Strašně moc centrů i standardek končilo u domácího brankáře nebo Dresslera, který všechno odhlavičkoval. Čekal jsem, že se víc prosadíme v soubojích jeden na jednoho. Vyhrává tým, který dává góly. To byl dneska Hodonín,“ uvádí příčiny porážky šéf lanžhotské střídačky.

Zraněný kanonýr

Ten nemohl pro sobotní utkání počítat s osmigólovým útočníkem Romanem Sablerem, kterého nepustilo do hry zranění. „Do poslední chvíle žila naděje, že i s menší bolestí nastoupí. Sám se ale necítil a už před zápasem bylo jasné, že hrát nebude,“ lituje Hílek absence kanonýra, kterého nahradil na hrotu Erik Burac. „Přišel v zimě z Velkých Pavlovic a dneska rozhodně nezklamal. Pral se vepředu velmi statečně, jen mě mrzí, že jsme neměli v závěru možnost hrát na dva hroty,“ posteskl si trenér, jenž při zranění Sablera nemá v kádru druhého útočníka.

Specifický duel odehrál domácí Jakub Kosorin, jenž v podzimní části hostoval právě v Lanžhotu. „Bylo to pro něj obzvlášť těžké utkání, ale zvládl jej velmi dobře. Připravil gól, sám se dostával do zakončení a svou hrou neustále trápil své bývalé spoluhráče. Jestli mu něco hostující fanoušci dali najevo nevím, ale i kdyby, k fotbalu to patří. Spolu s jistým a spolehlivým gólmanem Martinem Petrášem jsou pro mě nejlepšími hráči zápasu,“ vyzdvihuje Švantner hodonínskou dvojici.

Jeho svěřenci chtějí na výhru navázat v dalším kole. V sobotu od půl čtvrté odpoledne se představí na hřišti Startu Brno. Fotbalisté Lanžhotu věří, že první jarní body získají v neděli od půl čtvrté odpoledne, kdy hostí Havlíčkův Brod.

FK Hodonín – Sokol Lanžhot 1:0 (1:0)

Branky: 19. Daniel Pospíšil.

Rozhodčí: Dorotík – Šustr, Brezáni.

ŽK: 29. Dunda, 66. Bohun, 90. Petráš – 17. Milota, 68. Pidruchnyi, 71. Mikúšek, 82. Kosorín, 90. Šenk.

Diváci: 450.

FK Hodonín: Petráš - Helísek, Dressler, Sukup, Pospíšil – Dunda, Langer (90. Sasín), Bohun (90. Malacka), Švantner, Kosorin – Holek (86. Michna)

Sokol Lanžhot: Klimeš – Milota, Mihál (46. Kleiber), Mikúšek, Šenk – Krč (70. Kollár), Bartal, Pidruchnyi, P. Balážík, Kosorín – Burac (90. Lenhard)

