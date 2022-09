Lukáš Budínský (vpravo).Zdroj: Deník/Kryštof NeduchalHostující kouč poslal od začátku do hry opory Martina Šindeláře, Daniela Bartla či Rafiu Durosinmiho, kteří ještě v minulé sezoně táhli Karvinou ve FORTUNA:LIZE. Jako střídající hráč naskočil do druhé půle i bývalý reprezentační útočník Michal Papadopulos. Pouze jako divák sledoval utkání záložník Lukáš Budínský, jenž přestoupil v úvodu sezony do Karviné z Baníku Ostrava. „Mám problémy s lýtkem, ale už to snad bude brzy v pohodě. Věřím, že kluci zápas v klidu zvládnou a potvrdí roli favorita,“ přál si před zápasem Budínský.

Podle očekávání se režie hry zhostila od úvodu Karviná, domácí se však z prvního brejku radovali. Individuální akci zakončil v sedmé minutě trefou do odkryté brány Radim Čech. Karviná se vyrovnání dočkala po půlhodině hry, kdy proměnil Durosinmi pokutový kop. „Byl to klíčový moment zápasu. Nějaké střely hosté měli, ale stoprocentní šanci si nevytvořili. Kdyby vydržel stav 1:0 do poločasu, mohli znervóznět,“ krčil rameny Dekař.

Ten v poločasové přestávce své svěřence povzbudil. „Burcoval jsem je, ať pokračují ve výkonu z první půle. Přál jsem si, ať kluci vydrží co nejdéle. Samozřejmě prodloužení by bylo pro nás úmorné, nemáme tak široký kádr jako Karviná,“ neskrýval zkušený stratég.

Přestože Karviná vstřelila v 61. minutě Jaroslavem Málkem druhou branku a skóre 2:1 vydrželo až do konce, v domácím táboře panovala spokojenost. „Kluci bojovali, rvali se, za to jim musím poděkovat. Věřím, že i fanoušci to docenili. Říkám, že se jednalo o polosvátek fotbalu ve Bzenci, svátek by to byl, kdyby přijelo ligové mužstvo. Na druhou stranu lidi viděli klub, který dělá fotbal profesionálně, můžou být spokojení,“ uvedl Dekař.

Pohárové utkání si nenechalo ujít 520 diváků, v ochozech panovala velmi dobrá atmosféra. „Moc jsem se na zápas těšil. Na fotbal ve Bzenci chodím odmalička, zápas proti Karviné je vrchol. Myslím, že už se to nebude nikdy opakovat, i když si to moc přejeme. Pro nás je však důležité, udržet divizi. Po prvním poločase jsme byli nadšení, výsledek 1:1 byl suprový,“ dodal bzenecký příznivec Josef Sommer.

TJ Slovan Bzenec – MFK Karviná 1:2 (1:1)

Branky: 7. Čech – 29. Durosinmi z pen., 61. Málek.

Rozhodčí: Volek – Dohnálek, Pochylý.

ŽK: 74. Linek, 92. Janás – 17. Zedníček, 23. Soukeník, 53. Durosinmi, 68. Kokovas.

Diváci: 520.

TJ Slovan Bzenec: Frydrych – Jamný, Mlýnek, Linek, Janás – Čech (88. Komínek), Žák (71. Vaďura), Šebesta, Pelikán – Knotek (86. Řezník), Kasala.

MFK Karviná: Neuman – Soukeník (89. Motyčka), Rezek (89. Krčík), Žák, Šindelář, Málek, Zedníček (46. Kokovas), Bartl (66. Cienciala), Teplan, Durosinmi (56. Papadopulos), Mikuš.