Do utkání nastoupily oba týmy v nejsilnějších sestavách, včetně nově testovaných hráčů. Pozornost domácích fanoušků si získalo několik španělských fotbalistů, které klub zkouší. Vedle nich se představil také záložník Martin Malacka, který přišel do Lanžhota z Hodonína.

SOUTĚŽ: Nožičky s miminkem? Je tu výzva pro fotbalové fajnšmekry

Ani zlínský trenér Jan Jelínek nešetřil své opory. Diváci tak viděli v akci Martina Filla, Vukadina Vukadinoviče či Dominika Simerského.

Lanžhot vstoupil do utkání aktivně a odmítl roli papírově slabšího mužstva. „V určitých situacích jsem od svých hráčů očekával více. Hlavně v prvním poločase jsme měli málo šancí. Na druhou stranu musím přiznat, že zápas jsme měli zaměřený na určité věci, a ty se v utkání objevovaly. Kluci za sebou mají dvoufázové tréninky, do zápasu jsme šli v plné únavě. Brali jsme to jako kondiční utkání. Lanžhot předvedl dobrou organizaci hry a sebevědomí na míči,“ uznal Jelínek kvality domácího celku.

První gól padl až v 69. minutě, kdy jeden z domcích hráčů srazil nešťastně míč do vlastní branky. Dvě minuty na to se radovali Zlínští podruhé, prosadil se kanonýr Vukadinovič. Skóre 2:0 vydrželo až do konce, a fanoušci se tak lanžhotské branky nedočkali. „Dali jsme do zápasu všechno. Jen mě mrzí, že jsme divákům neukázali, že zvládneme dát i branku. Po tom hromadném střídání ve druhé půli bylo jasné, že se ideální souhra vytratí a koncepce a kvalita hry půjdou dolů. Už to z naší strany nemělo potřebnou úroveň, ale zase jsme dali prostor zahrát si proti prvoligovému soupeři všem klukům i testovaným hráčům. Jsme každopádně rádi, že k nám Zlín přijel a ukázal, že je to kvalitní mužstvo,“ pravil Hílek.

OBRAZEM: Ratíškovice si připomněly památné finále poháru proti Liberci

Utkáním, kterému přihlíželo osm stovek diváků, lanžhotské oslavy neskončily. Následovala taneční letní noc s kapelami Křídla, Five Life či slovenskou skupinou DESmod.

Sokol Lanžhot - FC Trinity Zlín 0:2 (0:0)

Branky: 69. vlastní, 71. Vukadinović

Žluté karty: Šenk (LAN)

Rozhodčí: Pátek - Burgr, Ježek

Diváci: 800

Sokol Lanžhot: L. Tuček (46. Oton) - Šenk, Xavi (76. Morávek), Mikúšek (K), Pidruchnyi (62. Mihál) - Malacka (62. Kleiber), Krč (80. Ravas), Bartal (46. Fernandes), P. Balážik (62. Sabler) - Burac (46. Aleo), Kosorin (76. Kollár)

FC Trinity Zlín: 1. Poločas: Bachůrek - Číž, Simerský, Kulíšek (30. Kolář), Slávik (K) - Reiter, Hrubý, Jawo, Hrdlička, Drame - Chwaszcz (30. Vukadinović) 2. Poločas: Šiška - Vakho, Simerský (60. Kulíšek), Kolář, Slávik (65. Reiter) - Owusu, Janetzký, Hrdlička (60. Chwaszcz), Bobčík, Fillo - Vukadinović.