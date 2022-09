Celek z Břeclavska do utkání vstoupil rychlým gólem. Už v osmé minutě otevřel skóre Radoslav Ciprys. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, vytvářeli jsme si vyložené šance. Ve třicáté minutě jsme měli vést alespoň o čtyři branky. To by mužstvu pomohlo víc než jeden gól v úvodu utkání,“ zlobil se domácí lodivod.

Letní posila Lanžhota zaznamenala již třetí branku v sezoně. „Jeho statistika pro mě není překvapení. Má ligové zkušenosti z Trnavy, Myjavy a Skalice. Známe se dlouho, odehráli jsme spolu za Lanžhot několik zápasů. Navíc může nastupovat na jakékoli krajní pozici, využíváme ho na kraji zálohy i útoku,“ přiblížil Hílek produktivní posilu.

OBRAZEM: Kyselka vyrovnal v nastavení. Hodonín má bod, ale ztratil kanonýra

Domácí se před poločasem dočkali další branky, když na 2:0 zvýšil Erik Burac. I pro jedenadvacetiletého útočníka šlo o třetí zápis do střelecké listiny v sezoně. „Erik měl v zápase minimálně šest tutovek. Nemůžu říct, že jsem spokojen, ani jeho to netěší. Dal krásný gól po své individuální akci, kterou zakončil bombou do šibenice, ale další stoprocentní šance zahodil. Trošku se herně i v koncovce trápí, ale snad to brzo zlomí,“ přál si zkušený stratég.

Po změně stran se hosté z Humpolce zvedli a Lanžhot už si tolik příležitostí nevypracoval. „Chyběla mi z naší strany herní převaha, která je spojená s lepším držením míče. Neměli jsme balon soupeři vůbec půjčovat. Místo jasného vítězství aspoň 6:0 jsme se strachovali. Chyběl nám třetí uklidňující gól, druhý poločas určitě nebyl dobrý,“ kritizoval Hílek.

Ve druhém dějství se diváci gólu nedočkali, Lanžhot tak porazil Humpolec 2:0. První čisté konto si připsal gólman Jakub Klimeš, který doléčil zranění a mezi třemi tyčemi vystřídal Dominika Žúrka. „Oba vnímám jako velmi vyrovnané brankáře, nemyslím si, že by jeden předčil toho druhého. Jsou na podobné úrovni, budeme je rotovat. Kuba je u nás déle, proto nyní dostal přednost. Dominik určitě nemůže za nepodařené výsledky z minulých kol,“ vysvětlil bývalý ligový záložník.

FOTOGALERIE: Břeclav drží domácí neporazitelnost. Další body trefil kapitán

Naopak na premiéru v lanžhotském dresu exligového stopera Petra Pavlíka si musejí diváci ještě počkat. „Má pracovní povinnosti, které se mu vyvíjejí jinak, než očekával. V blízké době nenastoupí. Kádr máme široký, ale každému je jasné, že kvality Petra Pavlíka by nám v defenzivě hodně pomohly,“ netajil Hílek.

Jeho svěřence čeká další utkání na hřišti první rezervy Vysočiny Jihlava. Duel šestého kola je na programu v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne. „Chceme se prezentovat i v Jihlavě ofenzivním fotbalem. Přestože se potkají dva nejproduktivnější týmy divize, neočekávám žádné gólové hody,“ dodal lanžhotský kormidelník.

Sokol Lanžhot – AFC Humpolec 1:0 (0:0)

Branky: 8. Ciprys, 38. Burac

Rozhodčí: Zapletal – Šimoník, Prokůpek

ŽK: 78. S. Milota, 86. Krč – 52. Benáček, 75. Maršík

Diváci: 320

Sokol Lanžhot: Klimeš – S. Milota, T. Milota, Mihál (85. Kleiber), Šenk, P. Balážik, Pidruchnyi, Krč, J. Kosorin (66. Ravas) Burac (53. Malacka), Ciprys (66. Bogdalík)