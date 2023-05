Už páté jarní vítězství slavili fotbalisté Lanžhota, kteří v nedělním utkání devatenáctého kola divize D doma porazili 1:0 rezervu Jihlavy. „Odehráli jsme asi nejlepší jarní utkání, celý zápas kluci jezdili ve vysokém tempu, hra byla se spoustou kombinací, přihrávek a centrů z obou křídel,“ řekl pro klubový web lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) porazili 1:0 Jihlavu B. | Foto: Jaroslav Kicl

Sokol v jarní části zatím nepoznal hořkost porážky, defenziva navíc udržela pátou nulu ze šesti odehraných duelů. „Musím pochválit naši obranu, která se hned po ztrátě balonu stáhla, a celý tým se snažil získat míč napadáním co nejdřív zpět. Jen máloco prošlo obráncům za jejich záda, vše se jim podařilo vyřešit," těšilo zkušeného lodivoda.

OBRAZEM: Kat favoritů. Hodonín v dramatickém duelu porazil první Hlučín

Ten litoval jen nízké efektivity v útočné fázi. Brankáře Vysočiny překonal těsně před poločasem jen vlastní spoluhráč Daniel Jiřík. „Určitě bychom se nezlobili, kdyby zápas skončil tři nebo čtyři nula, v utkání jsme dominovali, což je naším cílem a kluky jsem za to pochválil,“ pravil Hílek.

Jihlava tak až do závěrečného hvizdu držela naději na vyrovnání, toho se však díky zodpovědnému výkonu domácích nedočkala. „Soupeř byl mladý, neměl tu co ztratit. Protože to úplně nezavřel, dařilo se nám kombinačně překonávat jejich obranu a kluci se fotbalem bavili,“ dodal spokojeně lanžhotský kormidelník.

PODÍVEJTE SE: Start dvakrát dotahoval. Oslabená Břeclav sahala po výhře

Jeho svěřencům patří po devatenácti kolech s pětatřiceti body pátá příčka. Další duel čeká fotbalisty Sokola v sobotu od čtyř hodin na hřišti předposlední Bystřice nad Pernštejnem.

Sokol Lanžhot - FC Vysočina Jihlava B 1:0 (1:0)

Branka: 45. Jiří Daniel (vlastní).

Žluté karty: 33. Šenk, 86. Koprna - 31 Pekárek, 47. Veselý, 71. Fila, 82. Puzrla, 52. Jiroušek.

Rozhodčí: Pospíšil Michal - Labaš Roman, Vychodil Michal.

Diváci: 295.

Sokol Lanžhot: Žúrek - Šenk, Milota, Mikúšek (K), Pidruchnyi (40. Koprna) - Bogdalík (71. Kollár), Totka, Krč, Balážik, Ciprys (85. Malacka) - Ravas

FC Vysočina Jihlava B: Trešl - Mikuška (K), Zacha (77. Staněk), Och (77. Půža), Fila, Kotoun (62. Puzrla), Jiřík, Bulička, Pekárek, Jiroušek (62. Jelínek), Veselý