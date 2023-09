Zaváhání z minulého kola napravili. Fotbalisté Lanžhota odčinili remízu 1:1 z Velké Bíteše a ve čtvrteční předehrávce devátého kola divize D porazili na domácím hřišti Humpolec 4:1. „Kluci si zaslouží pochvalu. Po ztrátě z minulého zápasu to byl pro ně psychologicky těžší zápas, protože věděli, že už opravdu nemůžeme zaváhat," řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) porazili Humpolec 4:1. | Foto: Jaroslav Kicl

Do souboje dvou celků z popředí tabulky vstoupili lépe domácí, které poslal do vedení již v deváté minutě křídelník Richard Svoboda. Letní posila z Mutěnic vstřelila už svou čtvrtou branku v sezoně a na pětigólového nejlepšího střelce Sokola Erika Burace jí chybí jeden zásah. „Možná jsme ani nečekali, že bude tak gólový. Víme, v čem by se měl zlepšovat, na křídlech máme velkou konkurenci, ale určitě panuje s jeho výkony spokojenost," netajil domácí trenér.

Vedení Lanžhota ještě šest minut před poločasem navýšil středopolař Marko Totka. „Humpolec mě trošku překvapil, byl běhavější než v minulých sezonách, hlavně bez balonu nám nedával moc prostoru. Ale zápas jmse měli herně jasně v moci," podotkl Hílek.

Po změně stran se podařilo celku z Vysočiny snížit, když domácího gólmana překonal v šestapadesáté minutě Václav Havlín. „Možná jsme trošku znervózněli po inkasované brance, ale na počet šancí jsme soupeře jasně přehráli," zdůraznil bývalý prvoligový záložník.

Sokol však drama nepřipustil a brankami Petera Balážika z pokutového kopu a Lukáše Koprny pečetil výhru 4:1. „Zápas jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem," dodal Hílek.

V neúplné tabulce Lanžhot přeskočil svého soka Zbrojovku Brno B a s jednobodovým náskokem vede soutěž. Brňané však mají duel devátého kola teprve před sebou, v něm v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne vyzvou doma Starou Říši.

TJ Sokol Lanžhot - AFC Humpolec 4:1 (2:0)

Branky: 9. Svoboda, 39. Totka, 75. Balážik (pen.), 82. Koprna - 56. Havlín.

Rozhodčí: Pavlica - Smýkal, Korch.

Žluté karty: 44. Ciprys, 90. Včelka - 45+1. Savi, 47. Maršík, 69. Och, 90. Havel.

Diváci: 285.

Sokol Lanžhot: Odráška - Šenk (75. Koprna), Mikúšek, Milota, Pidruchnyi - Svoboda (61. Bogdalík), Totka, Krč, Ciprys (61. Kollár) - Balážik (81. Včelka), Burac (75. Ravas).

AFC Humpolec: Janota - Kodria, Luňáček (75. Šmíd), Popovych (81. Maršík D.), Havel, Savi (K) (81. Hypš), Maršík J. (61. Kameš), Zástěra, Homola, Havlín, Och.