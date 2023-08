Napínavé drama rozhodly až pokutové kopy. Fotbalisté Lanžhota po výhře 3:2 vyřadili v prvním kole MOL Cupu třetiligový Start Brno a vyhlíží los druhého kola, v němž s velkou pravděpodobností narazí na prvoligový či druholigový celek. „Zápas musel být pro diváky skvělý zážitek. I když jsem si představoval, že vyhrajeme v základní hrací době, divákům se penalty jistě líbily,“ řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) vyřadili z MOL Cupu Start Brno. | Foto: Jaroslav Kicl

Nováček třetí ligy domácího trenéra překvapil. „Start v létě dobře posílil. Upřímně přiznám, že jsem čekal jednoduší zápas,“ netajil bývalý prvoligový záložník.

Sokol favorita zaskočil už v devatenácté minutě, kdy se prosadil Jakub Krč. Start se vrátil do zápasu až v sedmapadesáté minutě vyrovnávací brankou Dominika Havlína. „Až do gólu na 1:1 jsme měli hru ve svých rukou, potom jsme bohužel trošku znervózněli,“ přiznal Hílek.

Jeho slova potvrdil i asistent brněnského trenéra Radek Toman. „Nastoupili jsme v kombinované sestavě, příležitost dostali i hráči ze širšího kádru, což nesnižuje výkon domácích. První půlku jsme tahali za kratší konec, pak se hra vyrovnala,“ hodnotil.

Vzhledem k tomu, že v základní hrací době nikdo další branku nepřidal, přišlo na řadu třicetiminutové prodloužení. V něm po jedenácti minutách poslal do vedení Start střídající Radek Matulka, který dělal domácí defenzivě velké problémy. „Po příchodu z Vrchoviny zapadl do mužstva dobře. Bohužel si odnesl z pohárového předkola v Tasovicích slabší otřes mozku, proto vynechal víkendový zápas a v Lanžhotě naskočil až do druhé půle. Ale zahrál opravdu výborně,“ chválil Toman letní posilu.

O šest minut později uviděl červenou kartu hostující Muamer Avdić a nařízenou penaltu proměnil lanžhotský Peter Balážik. „Nedali jsme tutovku na 3:1 a vzápětí z protiútoku přišel penaltový zákrok,“ kroutil hlavou hostující asistent.

O vítězi tak rozhodly až pokutové kopy. „S kolegou Stanem Velickým jsme v prodloužení už trochu taktizovali. Někteří hráči byli unavení, ale potřebovali jsme je na penalty,“ zdůraznil Hílek.

Tento tah se realizačnímu týmu povedl. Marko Totka, Peter Balážik, Erik Burac, Nikolas Včelka i Krč penalty proměnili, na druhé straně však selhal zkušený Šimon Šumbera a Lanžhot se radoval z postupu. „Nic mu nevyčítáme, i daleko větší fotbalisti zahodili v důležitějších zápasech penalty. Na rozstřel jsme se nepřipravovali, bylo to vyloženě na hráčích. Kdo si věřil, ten si vzal balon,“ neskrýval Toman.

Los dalšího kola, který bude živě přenášet ČT sport, je na programu v pondělí od jedenácti hodin dopoledne. Na týmy, které postoupily z prvního kola, čekají už i účastníci FORTUNA:LIGY. „Před čtyřmi lety k nám přijel Baník Ostrava, to jsem ještě hrál. Pro Lanžhot a celé okolí to byl velký svátek. Pokud bych si mohl někoho přát, z hlediska atraktivity by to měl být tým z Moravy. Momentálně se mi nejvíc líbí Olomouc a Slovácko,“ uzavřel Hílek.

TJ Sokol Lanžhot – TJ Start Brno 3:2pp (1:1)

Branky: 19. Krč, 105. Balážik (p.) - 57. Havlín, 101. Matulka.

Rozhodčí: Zapletal - Vlk, Štipčák.

ŽK: Šenk, Mikúšek, Bogdalík, Včelka - Avdić, Kaláb, Matulka.

ČK: 105. Avdič (Start).

Diváci: 380.

TJ Sokol Lanžhot: Odráška - Šenk, Milota, Mikúšek, Koprna - Cypris (68. Kollár, 94. Pidruchnyi), Totka, Krč, Balážik, Svoboda (56. Bogdalík, 119. Včelka) – Burac.

TJ Start Brno: Špelda - Kaláb (56. Matulka), Avdić, Březina (67. Šumbera), Pařízek, Sedlo, Ryšavý, (46. Duda), Halcin (78. Papež), Vantuch, Szewieczek, Havlín (116. Zikl).