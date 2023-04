Starší dorostenci MSK Břeclav čekají na výhru v divizi D už devět utkání. Naposledy podlehli v nedělním duelu dvaadvacátého kola na domácím hřišti 2:3 rezervě Znojma.

Starší dorostenci MSK Břeclav (v modrém) podlehli 2:3 Znojmu. | Foto: Jaroslav Kicl

Vstup do zápasu vyšel lépe domácím, které poslal do vedení už v páté minutě Petr Šopf. Stejný hráč ve třiadvacáté minutě zvýšil na 2:0 a Břeclav měla zápas ve svých rukou. Před odchodem do kabin však hostující Milan Rolník snížil na rozdíl jediné branky a Znojmo po změně stran brankami Jana Samuela Paula a Matyáše Bernáta dokonalo obrat.

Břeclavští dorostenci tak prodloužili čekání na výhru a v tabulce zůstávají s jedenadvaceti body na čtrnáctém místě. V dalším duelu vyzvou v sobotu od deseti hodin dopoledne Havlíčkův Brod.