Před zápasem by bod brali, přesto mají z remízy 2:2 smíšené pocity. Břeclavští fotbalisté v devatenáctém kole divize D nad prvním Startem Brno dvakrát vedli, nakonec se však museli spokojit s dělbou bodů. „Jsem přesvědčený, že jsme si zasloužili vyhrát. Vstoupili jsme do zápasu lépe než soupeř a vytvořili si i víc šancí,“ zhodnotil duel břeclavský kouč Vladimír Malár.

Břeclavští fotbalisté (v bílém) remizovali 2:2 se Startem Brno. | Foto: Jaroslav Kicl

Ten byl maximálně spokojen s výkonem svého týmu. „Klobouk dolů před kluky, kteří zápas odmakali neskutečným způsobem, zasloužili si vítězství. Bohužel se k nám nepřiklonilo štěstí, které jsme měli třeba v minulých zápasech. Ale takový je fotbal,“ uvedl bývalý prvoligový fotbalista.

Domácí vstoupili do utkání velmi aktivně, místo vedoucí branky však přišlo v sedmatřicáté minutě vyloučení stopera Jakuba Fialy. „Udělal chybičku. Dával malou domů s nedostatečnou intenzitou, pak zatáhl Havlína, který ochotně spadl. Za mě trochu přísná červená karta, náš gólman by byl u míče dřív než útočník, ale sudí si to určitě obhájí,“ pravil Malár.

Start početní výhodu nevyužil, naopak Břeclav se po změně stran ujala vedení, když se po rohovém kopu trefil Šimon Herman. „Soupeř držel míč, ale nevytvořil si vyložené šance. Dařilo se nám hrozit z brejků a standardních situací,“ prozradil domácí stratég.

Lídra soutěže inkasovaná branka nakopla a v osmašedesáté minutě srovnal Josef Jonáš. O deset minut později vrátil MSK vedení Milan Skočovský, ale i na druhou branku domácích stihl Start zareagovat. Konečnou remízu 2:2 zařídil čtyři minuty před koncem střídající Tomáš Okleštěk. „Za stavu 2:1 jsme špatně vyřešili několik přečíslení, kdy jsme šli dva na jednoho. Adam Souchop šel dokonce sám na brankáře, ale nedal, což byl zlomový okamžik. Startu se podařil jeden výpad a zkušený Okleštěk vyrovnal,“ mrzelo Malára.

Šestá Břeclav tak udržela jarní neporazitelnost i proti největšímu aspirantovi na postup. „I když jsme věděli, že Břeclav je na domácím hřišti velmi silná, jeli jsme tam vyhrát. S ohledem na vývoj zápasu však musíme bod brát,“ uznal brněnský lodivod Milan Frimmel.

Zároveň však odmítl, že by MSK paradoxně pomohlo vyloučení Fialy. „Domácím určitě nepomohlo, že šli do deseti, navíc vyloučený Fiala hrál do té doby velmi dobře. Bylo to o našem výkonu, který jsme předvedli. Možná se na nás trošku projevila únava ze středeční dohrávky s Bohunicemi. Musíme teď hlavně zregenerovat, dát se dohromady a v sobotu porazit Havlíčkův Brod,“ uzavřel hostující kormidelník.

MSK Břeclav – Start Brno 2:2 (0:0)

Branky: 52. Herman, 78. Skočovský – 68. Jonáš, 86. Okleštěk.

Rozhodčí: Poláček – Brezáni, Budovič.

ŽK: Kovařík, Sova, Mikáč – Ryšavý, Stasiuk.

ČK: 37. Fiala.

Diváci: 150.

MSK Břeclav: Sova – Herman, Kovařík, Hloch, Opina, Hynek (71. Souchop), Mikáč (90. Kaizar), Kristoň (85. Kříž), Skočovský (85. Tesař), Fiala, Vocílka.

Start Brno: Chmiel – Kaláb (84. Stasiuk), Žalud, Avdič, Ryšavý, Jonáš, Doubravský, Hubr (61. Okleštěk), R. Demeter, P. Demeter, Havlín.