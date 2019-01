Břeclav – Musí zabrat. Fotbalistům divizní Břeclavi se příliš nevydařila podzimní část sezony. Klub od rakouských hranic je v šestnáctičlenné tabulce dvanáctý. Z patnácti klání jeho hráči opouštěli trávník hned osmkrát bez jediného bodu a teď se navíc musí vyrovnat s odchodem opor.

Ilustrační foto. Na snímku vpravo Hloch. | Foto: Deník / Lubomír Stehlík

Klub opustila trojice mušketýrů, která tvořila osu sestavy. Stoper Adam Smejkal, středopolař Pavel Simandl a nejlepší klubový střelec Petr Musil. „Ti tři byli klíčoví hráči na svých postech. Bohužel klub potřebuje finančně ozdravit, proto jsme vyslyšeli výhodné nabídky Startu Brno na Musila a Smejkala. Již jsme ale nepočítali s tím, že Simandl odejde na profesionální smlouvu do Lanžhota, čemuž jsme nemohli zabránit. Teď tedy hledáme zkušené náhrady na tyto pozice,“ uvedl břeclavský kouč David Pazdera.



Právě zkušenost ale Jihomoravanům scházela již na podzim. „Kvůli ekonomické nutnosti jsme v létě omladili tým a mladých kluků tu bylo asi až moc. Zažili jsme fáze, kdy se lepší zápasy střídaly s horšími. Vzhledem k mládí týmu jsem ale s prvními dvanácti utkáními spokojen. Hrubě nám nevyšly až poslední tři, což sráží celý podzim dolů,“ sdělil trenér.



Břeclav na závěr padla 1:2 s Lanžhotem a 1:3 s Rosicemi. Hned pět branek jí nadělili fotbalisté Staré Říše v závěrečném listopadovém duelu. „Teď je naším cílem záchrana. Nechceme se na jaře dostat do problémů. Kromě náhradníků za odcházející hráče pracujeme také na návratu některých našich odchovanců z Rakouska. Jsou to zkušení kluci, kteří mohou klubu v této situaci pomoci,“ objasnil.

Mladé talenty ale Pazdera rozhodně nezatracuje. „Tým samozřejmě sehrál i dobré zápasy. V dalších se nám zas jen nepovedlo překlopit vítězství na naši stranu. Někteří z kluků dokázali, že soutěž hrát mohou. Výkonnostně šli na podzim dost nahoru a s jejich přístupem v divizi obstojí. Nechci ale uvádět jména, aby nezpychli,“ dodal.



SEDM PŘÍPRAVNÝCH DUELŮ



Nyní už Jihomoravané pilují schopnosti na jaro. S přípravou začali desátého ledna. „Je podobná jako u ostatních týmů. Nejdřív jsme nabírali především fyzičku, postupně přecházíme ke specifičtějším fotbalovým prvkům. Příprava mi nijak nevadí, v kondici se udržuji i přes vánoční svátky díky tenisu či třeba badmintonu, a to se v prvních týdnech tréninku projeví,“ okomentoval zimní dril záložník Jan Hloch.



Před startem ligy jeho tým čeká sedmička přípravných duelů. Břeclav vyzve třeba Líšeň či Hodonín. „První přátelský zápas s Krumvířem svedeme šestadvacátého ledna. Přes zimu pracujeme hlavně na organizaci hry v obranné fázi. Poslední zápasy nám nevyšly hlavně z tohoto ohledu, takže se chceme zlepšit,“ přiblížil Pazdera.



Ten se musí vypořádat zejména s nízkým počtem hráčů, které má na tréninku k dispozici. „Kádr je početně silný, ale někdo je momentálně třeba na horách, pracovně zaneprázdněný či nemocný. V létě jsme přípravu zahájili asi ve dvanácti lidech a dvacet se nás sešlo až v září. Nyní taky začínáme ve skromnějším počtu, pracujeme každopádně naplno a hledáme další posily. Je potřeba mít nejprve kvantitu a z té pak vybudovat kvalitu,“ uzavřel lodivod.

JAROSLAV GALBA