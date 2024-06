Bylo to složité, poločasové výsledky našich konkurentů v boji o záchranu jsme samozřejmě věděli.

S jakou taktikou jste vstoupili do závěrečného zápasu sezony?

Hráli jsme vzadu na jistotu. Bohužel ve druhé minutě druhého poločasu jsme dostali gól, pak nastaly perné časy.

Potřebovali jste nutně vyhrát, což se díky trefám Kristoně a Skočovského podařilo. Byl jste s výkonem mužstva spokojený?

Museli jsme vsadit na jiné rozestavení, ale kluci to zvládli fantasticky. Odmakali to a dva góly, které byly k záchraně potřebné, byly bonbónek. Celý tým to opravdu odjezdil.

Matěj Kristoň si vzal pokutový kop, i když byl na hřišti teprve patnáct minut. Neměl jste v hlavě jinou variantu?

Když s hráči celý týden pracujete, věříte jim. Možná to vypadá na pohled ošemetně, že byl na hřišti chvíli a vzal si penaltu, ale všichni jsme mu věřili.

Když se před dvěma týdny zachránila Lednice v krajském přeboru, trenér Robert Koch přirovnal povedenou záchranu k postupu. Vnímáte to podobně?

O záchranu se hraje hůř než o postup. Postupovou euforii jsem zažil v Drnovicích, tam už je pocit daný tím, že hrajete na vítězné vlně a přidáváte další a další vítězství. Maximálně se může stát, že to nevyjde a jdete dál, ale v boji o záchranu prostě musíte. Máte svázané nohy, těžkou hlavu, což je daleko těžší.

Jaké byly oslavy po sobotním zápase?

Hned po utkání jsme zamířili v Břeclavi do baru na nějaké pivko. Měli jsme i společnou večeři, kde jsme si lehce vyhodnotili celou sezonu. Kluci pak zamířili do Retra, ale to už beze mě.

Jak dlouho si hráči odpočinou po náročné sezoně?

Letní přípravu začínáme 9. července, takže kluky čeká třítýdenní odpočinek.