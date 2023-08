Síly ubývaly, ale na prodloužení bychom se vymáčkli, říká zklamaný Krč

Smutný hrdina. Lanžhotský středopolař Jakub Krč měl největší šanci pohárového zápasu se Zlínem, když dvacet minut před koncem po parádním sólovém průniku natáhl ke střele ze dvaceti metrů a orazítkoval břevno hostující branky. „Popravdě jsem střílel z pádu, takže jsem to neviděl moc dobře, ale bylo to čisté břevno. Kdyby to šlo trošku níž, brankář byl vysoký a asi by to chytl,“ řekl Krč.

