Břeclav na hřišti rezervy Líšně od deváté minuty po brance Tomáše Bílka prohrávala. Ihned po změně stran vyrovnal Dominik Ryšavý a obrat dokonal střídající Kristoň. „Šli jsme do protiútoku v posledních minutách a spoluhráč mi poslal od lajny balon přímo na hlavu, zapadlo to přímo do šibenice,“ popsal hrdina gólový moment.