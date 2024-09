Kryštof Neduchal dnes 09:33

Lanžhotští fotbalisté po skvělé první půli v Humpolci vedli tříbrankovým rozdílem. Duel šestého kola 4. Moravskoslezské ligy dovedli do vítězného konce a brali tři body za vítězství 3:1 i přesto, že dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. „V osmi hráčích už jsme to museli jen dohrát a odkopávat, pak to začalo být nervózní. Mrzí nás, že jsme v samém závěru dostali gól, chtěli jsme to uhrát s nulou vzadu,“ řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek pro klubový web.