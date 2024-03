Fotbalisté Lanžhota potvrdili výbornou formu z úvodu jarní části. V nedělním duelu osmnáctého kola divize D doma porazili brankami Marka Totky a Richardy Svobody rezervou Líšně 2:0. „Z psychologického hlediska to bylo velmi obtížné utkání. Věděli jsme, že musíme vyhrát, protože béčko Zbrojovky také zvítězilo,“ řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek pro klubový web.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) porazili rezervu Líšně 2:0. | Foto: Jaroslav Kicl

Přestože Sokol nemohl počítat s klíčovým záložníkem Jakubem Krčem, který byl v minulém duelu vyloučen, celek z Břeclavska měl v úvodním dějství herní převahu. „Bylo poznat, že nám v mezihře Jakub trošku chyběl, ale taktiku jsem kvůli tomu neměnil, na jeho místo se stáhl Peťa Balážik. Klobouk dolů, kluci to zvládli, byli jsme lepší tým, jen jsme byli pořád trošku nervóznější,“ všiml si domácí lodivod.

Na branku si však 335 diváků počkalo až do dvaačtyřicáté minuty, kdy přihrávku Timoteje Kollára uklidil do branky Totka. „Na Lanžhot jsme se dobře nachystali, respektujeme sílu soupeře. Věděli jsme, že si musíme pohlídat jejich klíčové hráče, i když chyběl Krč. Kdybychom dodržovali, co jsme si řekli, možná by se tu dalo něco uhrát, cítili jsme to,“ tvrdil líšeňský trenér Michal Kugler.

Líšeň se po změně stran zvedla a vytvořila si slibné šance, vyrovnání se však nedočkala. „Protože někteří hráči neplnili takticky to, co jsme chtěli, musel jsem sáhnout ke střídáním. To na téhle úrovni nejde, a už vůbec ne proti soupeři, jako je Lanžhot. To pak nikam nevede. Chtěli jsme i tvořit, hrát útočně. Že se nedaří nebo je soupeř lepší, to se stává, s tím nic neuděláte, ale pokud hráči neplní taktiku, tak se nad tím musíme zamyslet,“ mrzelo hostujícího kormidelníka.

Naopak domácí Svoboda třináct minut před koncem pláchl obraně a po povedené kličce na gólmana zakončil do odkryté branky. „Vždycky je lepší, když to zavřeme dřív. Bohužel v poslední době takových utkání máme více, naštěstí se nám to podaří nakonec vždy rozhodnout v náš prospěch. Po druhém gólu už byl zápas rozhodnutý a už se to jen dohrával,“ podotkl Hílek.

Lanžhot tak po jarních výhrách 2:0 se Speřicemi a 3:1 v Tasovicích bral i ve třetím zápase v řadě tři body. „Mrzí mě, že se nám hned na začátku zranil Rado Ciprys, nicméně v příštím utkání už nasadíme novou útočnou posilu, která s námi trénuje. Zase nás bude o jednoho víc,“ těšilo Hílka.

Jeho svěřencům patří se čtyřiačtyřiceti body druhé místo s pětibodovou ztrátou na první béčko Zbrojovky. V dalším duelu se Sokol představí opět doma, kdy v pátek od tří hodin odpoledne přivítá Žďár nad Sázavou.

Rezerva Líšně je se čtyřiatřiceti body čtvrtá a v pátek od tří hodin doma přivítá třinácté Velké Meziříčí. „Budeme se to snažit uhrát na tři body,“ hlásil Kugler.