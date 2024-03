Nečekaná komplikace. Páteční předehrávka devatenáctého kola divize D mezi Lanžhotem a Žďárem nad Sázavou začala s téměř půlhodinovým zpožděním. Hosté, které na cestě z Vysočiny zdržela komplikace na dálnici, nakonec přišli o jednogólové vedení a na Břeclavsku padli 1:2. „Lanžhot má hráče, kteří úroveň divize převyšují, to bylo vidět. Domácí zaslouženě vyhráli,“ řekl kouč Žďáru Václav Pohanka pro klubový web.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) porazili Žďár nad Sázavou 2:1. | Foto: Jaroslav Kicl

Jeho svěřenci se ujali vedení v šestnácté minutě, kdy Dalibor Krajčo dorazil míč za záda domácího gólmana. „Jeli jsme sem s tím, že chceme dát rychlý gól. To se nám po chybě gólmana, kdy špatně odhadl balon, povedlo,“ těšilo hostujícího kormidelníka.

Favorit však dvěma rychlými brankami otočil stav utkání. V sedmadvacáté minutě si dal hostující Patrik Fiala vlastní gól, o šest minut později poslal Lanžhot do vedení Richard Svoboda. „V prvním poločase jsme byli bez debaty lepší, soupeř jen stál v bloku, bohužel jsme jim darovali gól. Ale trpělivou kombinací jsme si vytvářeli šance, a dali i góly. Mělo to skončit do půle 3:0, bohužel to bylo jen 2:1,“ podotkl lanžhotský trenér Jaroslav Hílek.

Ten poprvé nasadil i čerstvou posilu z Nových Zámků útočníka Jakuba Pazderáka. Právě dvaadvacetiletý forvard mohl dvacet minut před koncem duelu pečetit výhru domácích, ale branku soupeře minul. Sokol tak před více než čtyřmi stovkami příznivců udržel vítězství 2:1. „Druhý poločas už nám soupeř nic nedaroval, hrál jednoduše, tvrdě, nakopával balony. Z mého pohledu to už potom nebyl pěkný zápas, byl to jen boj, spousta ztrát a nepřesností,“ zdůraznil domácí kormidelník.

Tři minuty před koncem za potyčku v domácí šestnáctce rozhodčí udělil hned dvě červené karty. Střelec jediné žďárské branky Krajčo byl vyloučen za úder loktem do hlavy, lanžhotský bek Peter Šenk za šlápnutí na hráče. „Vyloučení v závěru mě mrzí. Je to škoda, v našem úzkém kádru každý hráč chybí,“ netajil Hílek.

Hosté se tak na Vysočinu vrátili s prázdnou. „Škoda, že jsme si nevytvořili žádnou pořádnou šanci, nedotlačili jsme tam žádný závar,“ litoval Pohanka.

Žďas v příštím kole hostí v nedělí 7. dubna od půl čtvrté odpoledne Polnou, Lanžhot sehraje ve stejný den ale už od čtvrt na jedenáct dopoledne zápas na hřišti Velkého Meziříčí.