Druhé místo nechtěli za žádnou cenu pustit. Fotbalisté Lanžhota navázali na výhru s Polnou z minulého kola a v sobotu si připsali další tři body. V duelu osmadvacátého kola divize D vyhráli na hřišti Havlíčkova Brodu 2:0. „Byl to vyrovnaný a těžký zápas, ale kluci podali výborný herní výkon,“ zhodnotil duel lanžhotský kouč Jaroslav Hílek pro klubový web.

Lanžhotský záložník Marko Totka (v bílém) se na hřišti Havlíčkova Brodu střelecky prosadil. | Foto: Jaroslav Kicl

Nezvykle v sobotu dopoledne nastoupili fotbalisté Sokola k dalšímu utkání. Na Vysočině nastoupila totožná sestava jako v minulém utkání, pouze nemocného Richarda Svobodu nahradil Erik Burac, který se vrátil po karetním trestu. „Důležité taky bylo, že se dal do kupy Peťa Balážik, který minule nedohrál. Podal zase dobrý výkon,“ podotkl lodivod.

Skóre zápasu otevřela lanžhotská zimní posila Andrej Rampáček, jenž se trefil podruhé v jarní části. „Měli jsme nejprve trošku problémy s dlouhými nakopávanými míči, kdy jsme pustili soupeře do dvou velkých šancí. Nakonec jsme ale dali branku my, po trpělivé kombinaci se prosadil Andrej utajenou střelou přesně k tyči,“ popsal Hílek úvodní trefu.

Na pojišťovací branku si celek z Břeclavska počkal až do osmaosmdesáté minuty, kdy zisk tří bodů pečetil Marko Totka. „Druhý poločas už jsme zvládli takticky dobře, měli jsme na míči převahu a soupeři ho nepůjčovali. V závěru pak šli na branku Erik Burac s Markem Totkou v tandemu, druhý jmenovaný si navedl míč na střed a trefil krásně šibenici,“ těšilo kormidelníka.

Ten byl po vítězství velmi spokojený. „Tímto vítězstvím jsme si zajistili druhé místo v tabulce čtvrté nejvyšší soutěže, což je v novodobé historii určitě nejlepší klubové umístění,“ prozradil Hílek.

Lanžhot drží dvě kola před koncem druhé místo s šestibodovým náskokem na třetí béčko Líšně. V příštím klání Hílkovi svěřenci přivítají v sobotu od čtyř hodin odpoledne v derby Břeclav. „Okres to prožívá víc než my, bereme to jako další mistrovské utkání. Břeclav proti nám hraje vždy jinak, lépe, ale chceme v sobotu každopádně potvrdit tři body z venku,“ hlásil bývalý ligový záložník.