Pět minut po změně stran si dal však lanžhotský kapitán Peter Mikúšek vlastní gól a domácí se dostali do zápasu. „Druhý poločas jsme měli odehrát zkušeněji. Bylo to katastrofální, několik hráčů podalo podprůměrný výkon,“ zdůraznil Hílek.

Vítězný zásah nakonec zapsalo Velké Meziříčí, kterému zařídil cenný skalp favorita ve čtyřiasedmdesáté minutě Jakub Kokorský. „Musíme se z druhého poločasu poučit. Chyby se ve fotbale stávají, ale musíme hrát jinak. Soupeř nás nedostal vůbec pod tlak, byly to naše chyby při bránění. Možná to bylo i o mentálním nastavení, chyběl nám drajv,“ tvrdil lanžhotský trenér.

Ten nedělal z porážky vědu, spíš jej mrzel týmový výkon po změně stran. „To je jasné, že po tolika zápasech bez prohry jednou porážka přijít musí, ale musíme se zamyslet, co udělat příště lépe,“ netajil Hílek.

Hned v dalším kole totiž Lanžhot doma přivítá lídra Zbrojovku Brno B, která vede soutěž právě před Sokolem o šest bodů. Jedná se tak o zápas jara, který jednoznačně napoví o postupujícím celku do třetí ligy. „Musíme odehrát utkání pozorně do defenzivy a nedopouštět se chyb, protože důležité zápasy vyhrává dobrá práce obrany. Nesmíme se ani ukvapit do finální fáze, musíme být trpělivější,“ podotkl kormidelník.

Šlágr jedenadvacátého kola divize D je na programu v neděli od půl čtvrté odpoledne v Lanžhotě.