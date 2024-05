FOTO: Gól jak na Silvestra. Je to ostuda, hlesl po prohře lanžhotský kouč Hílek

Třetí porážka v řadě, navíc pátá z posledních šesti zápasů. Fotbalisté Lanžhota prohloubili svou krizi v nedělím duelu pětadvacátého kola divize D. Na domácím hřišti podlehli Vrchovině Nové Město 1:3. „Utkání se mi těžko hodnotí, už ani nevím, co na to říct. Pátá prohra ze šesti zápasů, to je prostě ostuda,“ řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek pro klubový web.

