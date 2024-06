Nejúspěšnější sezona v novodobé historii. Fotbalisté Lanžhota zakončili uplynulý ročník divize D s devětapadesáti body na druhém místě. „Moc si toho ceníme, ale měli jsme ještě trošku větší oči. Bohužel to už víc nešlo, jak šířkou kádru, tak ekonomicky,“ řekl lanžhotský sportovní manažer Jiří Bartoš.

Lanžhotský sportovní manažer Jiří Bartoš (vlevo). | Foto: Jaroslav Kicl

Přestože závěr jarní části Sokolu nevyšel podle očekávání, s ohledem na úzký kádr se podařil mimořádný úspěch. „Upletli jsme bič a ještě jsme s ním práskli. Nechci, aby se kvůli pár prohrám v závěru jara zapomnělo na roční sérii neporazitelnosti, nebo úspěch v MOL Cupu, kdy jsme vypadli až s prvoligovým Zlínem,“ podotkl funkcionář.

Toho čeká v následujících týdnech perné období. Lanžhot totiž opouští sedm hráčů základní sestavy. Povedenými výkony si vystřílel angažmá ve třetiligovém Startu Brno Richard Svoboda, který přišel před sezonou z Mutěnic. „Na Ríšu se vůbec nezlobím, protože on si to zaslouží. Přišel z krajského přeboru a za rok se posunul do třetí ligy, přesně tak bychom to chtěli dělat. Navíc jeho výkony musím ze současného kádru nejvíc vyzdvihnout,“ neskrýval Bartoš.

Citelnou ztrátou budou i odchody kapitána Petera Mikúška a klíčového středopolaře Jakuba Krče. „Kubu chtěl i Hodonín, ale nakonec míří do Bolerázu, který hraje čtvrtou slovenskou ligu. Má postupové ambice, přichází tam několik hráčů s ligovými zkušenostmi. Peťa Mikúšek u nás hrál sedm let, o novém angažmá zatím jedná,“ komentoval odchody dvou nejzkušenějších opor.

Další starty nepřidají ani Andrej Rampáček, který míří do Rakouska, gólman Erik Riška se vrací do Skalice a Radoslav Cypris s Jakubem Pazderákem si hledají nová angažmá. „Musíme se teď trošku uskromnit, abychom hráli v klidu střed tabulky. Zaměříme se na zapracování mladých dorostenců, kteří se nám vrací ze škol,“ pravil Bartoš.

První posilou Lanžhota je osmnáctiletý krajní obránce Marián Wallner. „Vychází z ligového dorostu Bánské Bystrice," představil manažer nového beka.

Na křídlo pak za Svobodu přichází z druholigového Dolného Kubína devatenáctiletý David Kudlač. „Tyto dva hráče máme podepsané, s dalšími čtyřmi ještě jednáme,“ nechtěl předbíhat Bartoš.

Na spadnutí je návrat Tomáše Ravase, který po povedeném podzimu zamířil z Lanžhota do Skalice.

Realizační tým dá v přípravě šanci i lanžhotským dorostencům Michalu Ralbovskému, Andreji Kaňovi. Po zranění se navíc vrací David Darmovzal a Dan Bogdalík.

Letní přípravu Sokol zahájí 4. července, přípravné zápasy má domluvené s Blanskem a Znojmem.