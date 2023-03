Dlouho to vypadalo, že jedinou posilou do jarní části bude záložník Lukáš Koprna, jenž přišel z rezervy bratislavského Slovanu. Na začátku března však vedení angažovalo dvaadvacetiletého Totku. „Neměli jsme v plánu dál posilovat, ale když se naskytla možnost přivést Marka, neváhali jsme,“ odtajnil trenér.

Bývalý mládežnický reprezentant nastupoval za celek z Břeclavska už před dvěma lety. Následně svými výkony upoutal realizační tým prvoligové Senice, v níž odehrál minulou sezonu. Po krachu klubu zamířil do Liptovského Mikuláše, v jehož dresu odehrál sedmnáct prvoligových duelů. „Mám ho fotbalově rád. Vždycky jsem tvrdil, že má na nejvyšší soutěž, což potvrdil. V Lanžhotě má dobré jméno, lidi na něj vzpomínají,“ uvedl Hílek.

Vedení klubu se v zimě rozloučilo se sedmi hráči užšího kádru, kteří odnesli odnesli neuspokojivé výsledky z podzimní části. „Sedmé místo je pro nás neúspěch. Herně jsme nezklamali, ale výsledkově nám podzimní část nevyšla,“ uznal slovenský stratég.

Pro své soupeře bude Sokol v odvetné části nečitelný. „Jarní část bude pro nás stabilizační. Dostanou prostor mladší hráči, kteří čekali na svou šanci a vrátilo se nám pár kluků z hostování. V přípravě jsme je zapracovali do sestavy a věřím, že své kvality potvrdí i v soutěži,“ přál si Hílek.

Nejblíže z mladých hráčů mají do základní sestavy Tomáš Ravas s Danielem Bogdalíkem. „Dřív jsem měl pocit, že potřebují ještě čas. Dospělí fotbal je bojovnější, což jim dělalo trochu problém. V zimní přípravě mě však příjemně překvapili, myslím, že ještě neřekli poslední slovo,“ pochválil lodivod mladíky.

Lanžhot se v zimní přípravě zaměřil na obranu. „Musíme dostávat míň gólu a zlepšit defenzivní hru celého mužstva. Nechci říct, že opustím od své filozofie, kterou mám postavenou na hře s míčem, ale přál bych si, kdybychom zvládli vyhrávat s nulou vzadu,“ vysvětlil Hílek.

Ten stále pomýšlí na postup do Moravskoslezské fotbalové ligy. „Mám i nadále nejvyšší cíle. Myslím, že nemáme daleko do třetí ligy, v přípravných duelech s Hodonínem nebo Uherským Brodem jsme to potvrdili. V létě se znovu budeme o postupu bavit, kádr si na to připravujeme,“ dodal.