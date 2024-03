OBRAZEM: Lanžhot s uzdravenými marody porazil Speřice. Dvěma góly rozhodl Krč

Stejně jako v úvodním kole podzimu vyhrál Lanžhot nad Speřicemi i na začátku jara. A znovu se zapsal do střelecké listy Jakub Krč. Lanžhotský záložník v nedělním duelu šestnáctého kola divize D rozhodl dvěma góly o výhře Sokola 2:0. „Jsem spokojený. Potřebovali jsme do jara vstoupit za tři body. První zápas je vždycky takový ošemetný, ale zvládli jsme to a budeme se snažit dál,“ řekl lanžhotský trenér Jaroslav Hílek pro klubový web.

Jakub Krč (v bílém uprostřed) řídil dvěma góly výhru Lanžhota. | Foto: Jaroslav Kicl