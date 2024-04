Klíčový zápas. Fotbalisté Lanžhota v případě úspěchu mohli dotáhnout vedoucí rezervu Zbrojovky na rozdíl tří bodů, šlágr jedenadvacátého kola divize D však díky brance sedmnáctiletého Daniela Poláka z 91. minuty zvládli Brňané, kteří vyhráli 1:0. „Myslím, že je rozhodnuto. Zbrojovka jednoznačně vyhraje naši soutěž,“ řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) podlehli 0:1 rezervě Zbrojovky Brno. | Foto: Jaroslav Kicl

Jeho svěřenci po porážce 1:2 ve Velkém Meziříčí nebodovali ve druhém utkání v řadě. „Musím upřímně uznat, že jsme si za předvedený výkon nezasloužili vyhrát. Bylo tam víc slabších výkonů, nezvládl jsem to ani já, ani hráči,“ mrzelo stratéga.

Ten byl po utkání velmi zklamaný. „Za dobu tří let, co tady trénuju, je to třetí důležitý zápas, kdy se lámala sezona. Bohužel ani tentokrát jsme ho nezvládli. Musím si nasypat popel na hlavu,“ tvrdil Hílek.

Futsalisté Helasu znají termíny semifinále. Chrudim bude hrát v azylu

Zbrojovce vyšel taktický plán, s nímž do zápasu vstoupila. „Na Lanžhot jsme se připravovali, viděli jsme na videích, jak hraje. Nastoupili jsme proto v úzkém bloku a nechávali domácí tvořit. Kluci plnili taktické pokyny, čekali jsme, že soupeř bude ztrácet míče ve středu hřiště a budeme chodit do brejků,“ prozradil brněnský kouč Lukáš Kříž.

Tomu vyšlo střídání, když osm minut před koncem poslal na hřiště dorostence Poláka. Mladíček pak v nastavení rozhodl o výhře Zbrojovky 1:0. „Mohli jsme dát gól už dřív, ale tak hrálo se až do konce. Chvíli před naší brankou měli velkou příležitost domácí, klidně mohli slavit oni,“ podotkl hostující kormidelník.

Lanžhotský Radoslav Ciprys však v největší šanci domácích selhal. „V závěru jsme hráli vabank, ale chyběla nám vyšší kvalita,“ zdůraznil Hílek.

První béčko Zbrojovky tak odskočilo druhému Lanžhotu na rozdíl devíti bodů. „Do konce zbývá osm kol, což je čtyřiadvacet bodů. Výhra byl samozřejmě další krok, ale pořád je o co hrát,“ hlásil Kříž.

Postup celku z Břeclavska do třetí ligy však stále není definitivně ztracen. V minulé sezoně postoupily i týmy z druhého či třetího místa. Postup rezervy Zbrojovky z divize může překazit i případný pád A mužstva, které má na sestupové příčky ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE pouze tříbodový náskok. „V návaznosti na slabé výsledky áčka mě to napadlo. Ale vnímám pouze souboje v naší soutěži, chtěli jsme vyhrát. Bohužel jsme mentálně dole,“ neskrýval Hílek.

V Kozojídkách dvakrát zasahovala záchranka. Výhru Traubenu vidělo 1000 diváků

Ve Zbrojovce se tento černý scénář nepřipouští. „Vůbec mě to nenapadlo. Nikdo v klubu nad tím nepřemýšlí,“ uzavřel Kříž.

Jeho svěřenci v dalším kole přivítají v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne Velké Meziříčí, Lanžhot se v sobotu od čtyř hodin odpoledne představí ve Staré Říši.