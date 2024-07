Velká proměna. Fotbalovému Lanžhotu dalo sbohem po nejúspěšnější sezoně v novodobé historii klubu hned osm hráčů základní sestavy. Druhý nejlepší celek minulé sezony divize D tak na začátku přípravy zkouší několik nováčků. „Uvidíme, jak to zredukujeme už po prvním přípravném utkání,“ řekl pro klubový web lanžhotský sportovní manažer Jiří Bartoš.

Na čtvrtečním zahajovacím tréninku už nebyl dlouholetý kapitán Peter Mikúše, který zamířil spolu s Andrejem Rampáčkem do Rakouska. Brankář Erik Riška se vrátil do Skalice, křídelník Richard Svoboda posílil třetiligový Start Brno, Radoslav Ciprys přestoupil do Gbel a středopolaři Jakub Krč s Marko Totkou se vrátili na Slovensko. V Lanžhotě skončil i útočník Jakub Pazderák, který se po svém příchodu z Nových Zámků neprosadil.

První herní test má Sokol na programu v sobotu 13. července, kdy poměří síly s Cézavou, dříve Rajhradice. „Ani po první redukci nebude stav kádru konečný, kdykoliv může někdo přijít,“ podotkl manažer.

Na prvním tréninku se kromě navrátilce Tomáše Ravase ze Skalice hlásily i první posily. Bek Marián Wallner přišel z dorostu Bánské Bystrice, křídelník David Kudláč pak z Dolného Kubína.

O své místo v kádru bojují i dva fotbalisté z nedaleké Lednice, útočník Nikola Klimovič a záložník Lukáš Hovězák. Z rezervy Slovácka přišel na testy obránce David Tomeška a z Kopčan brankář Filip Ivánek.

Kromě nich zahájili s A mužstvem přípravu i lanžhotští dorostenci Andrej Kaňa, Michal Ralbovský a David Darmovzal, či Mario Šarközi z béčka.

Z prvního tréninku byli omluvené opory z minulé sezony, Erik Burac, Peter Balážik a Tomáš Milota, kteří utvoří osu nového týmu.