Takto si poslední zápas před startem jarní části rozhodně nepředstavovali. Fotbalisté divizního Lanžhota v sobotu podlehli třetiligovému Startu Brno 0:5, daleko víc než vysoká porážka však trápí Sokol narůstající marodka. „I já jako trenér nesu zodpovědnost za to, v jakém stavu se tým nachází,“ řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek pro klubový web.

Fotbalisté Lanžhota (v červeném) podlehli v generálce Startu 0:5. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Celek z Břeclavska vstoupil do utkání bez pěti hráčů základní sestavy a na střídání byli připravení pouze tři dorostenci. „Všechny absence jsou ze zdravotních důvodů, tak můžu jen doufat, že se nám hráči co nejdřív vrátí,“ prozradil lodivod.

Lanžhot držel se soupeřem krok celé úvodní dějství, srazila jej až standardní situace v poslední minutě první půle, kdy skóre utkání otevřel hostující Lukáš Rogožan. „V prvním poločase jsme se i v kombinované sestavě soupeři vyrovnali a byli snad i lepším mužstvem. Organizačně to šlo, hra měla nějaký systém. Měli jsme tam dvě tutovky, soupeř jednu. Ale nemůže se stát, že se po jednom dvou gólech sesypeme tak, že druhý poločas ani není co hodnotit,“ mrzelo Hílka.

Čechovský: Proti Kobylí jsem měl motivaci. V I. B třídě je větší kvalita

Po změně stran už tempo hry diktoval Start, který postupně navyšoval skóre. Dvakrát se prosadil Martin Zikl, další trefy přidali Petr Duda a Simon Studený. „První poločas z naší strany nebyl vůbec ideální, byli jsme hodně hluboko zatažení. Ačkoliv jsme si na začátku něco řekli, tak to úplně nefungovalo. Tak jsem to musel o poločase v kabině klukům zopakovat a už se to rapidně zlepšilo,“ uvedl hostující trenér Milan Frimmel.

Podle jeho slov je brněnský celek na úvodní duel Moravskoslezské fotbalové ligy, který Start odehraje v neděli na hřišti třetího Zlínska, dobře připraven. „Pomohl nám gól do šatny, hned za začátku poločasu jsme dali druhý gól a měli ještě další dvě tutovky, které jsme nedali. Ale i tak nás to nakoplo, druhá půlka už vypadala úplně jinak. Bylo dobře, že jsme si vytvářeli střelecké šance, pět jsme jich proměnili, takže myslím, že jsme se na ostrý start třetí ligy správně naladili,“ tvrdil.

VIDEO: Dubňany nastřílely Ratíškovicím sedmičku. Nečekaný kolaps, říká Příkazský

To Lanžhot má do nedělního prvního soutěžního duelu, v němž přivítá na domácím hřišti Speřice, na čem pracovat. „Rádi bychom ještě kádr doplnili, ale zatím se nám to doplnit nedaří,“ dodal Hílek.