Sokol držel nerozhodný stav až do třiačtyřicáté minuty, kdy domácí Žďas poslal do vedení Tomáš Trojánek. „Fotbalově to byl slabší zápas s hodně nepřesnostmi na obou stranách. Pro diváky to asi nebylo nic moc, chyběly šance, chyběla fotbalovost, moc krásy zápas nepobral. Měli jsme tam lehké ztráty míčů, málo náběhů, směrem dopředu jsme nebyli tolik nebezpeční,“ věděl dobře hostující kormidelník.

Osm minut po změně stran přidal Trojánek druhý gól a pečetil výhru Žďáru 2:0. „Až do první branky jsme to organizačně zvládali, druhou branku jsme soupeři nabídli vlastně sami, a víc tutovek už tam také nebylo,“ uznal Hílek.

Jeho svěřencům patří po sedmi odehraných kolech s třinácti body pátá příčka, v neděli od půl čtvrté odpoledne Lanžhot přivítá první Vrchovinu. „Vrátí se asi jen Čulen, s marody to zatím nevypadá dobře. Ale věřím, že je v našich silách si i s vedoucí Vrchovinou zahrát dobré utkání, pro mě je Vrchovina příjemným překvapením, jak suverénní výsledky doteď má,“ dodal.