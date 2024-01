Úvodní trénink zimní přípravy mají za sebou fotbalisté Lanžhota. Druhý celek divize D, který se v pondělí sešel poprvé po zimní pauze, nepřivítal žádnou novou tvář. Naopak dva hráči po podzimní části v klubu skončili. „Je možné, že k nám nikdo nový nepřijde. Rozhodně to nebude zlé, protože už takto máme dost silný kádr,“ řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Tomáš Odráška se po konci hostování v Lanžhotě vrátil do Hodonína. | Video: Kryštof Neduchal

Ten hledá náhradu za brankářskou jedničku Tomáše Odrášku, který se po konci půlročního hostování vrátil do Hodonína. „Je u nás na zkoušce mladý brankář Čermák ze Senice, který byl naposled v devatenáctce Hradce Králové,“ prozradil lodivod.

Tomáš Odráška zahájil přípravu v Hodoníně

Zdroj: Kryštof Neduchal

Se Sokolem se kromě Odrášky rozloučil i defenzivní univerzál Lukáš Koprna, který přišel na Břeclavsko před rokem z rezervy Slovanu Bratislava. „Bydlí v Bratislavě a každý den je ve škole, měl to časově náročné. Rozhodl se, že zkusí něco jiného,“ chápal Hílek důvod konce slovenského fotbalisty.

Do pole však zatím žádnou novou tvář na tréninku nepřivítal. „Hodilo by se nám do přípravy víc hráčů, je nás asi čtrnáct, ale netlačíme na příchody nových hráčů za každou cenu,“ uvedl.

VIDEO: Hodonín na úvod přípravy zvítězil. Raču přehrál s novým rozestavením

S lanžhotským sportovním manažerem Jiřím Bartošem se realizační tým řídí nastavené filozofie. „Domluvili jsme se, že dál půjdeme spíš cestou kvality než kvantity. Pokud se objeví hráč, o kterém budeme přesvědčení, že nám okamžitě pomůže, vezmeme ho bez ohledu na jeho pozici. Ale za každou cenu nechceme brát nové hráče,“ zdůraznil Hílek.

Toho těší především setrvání zkušených opor. „Jsme hlavně rádi, že nám nikdo z klíčových hráčů neodešel. O některé byl zájem, ale všichni nakonec zůstávají,“ netajil.

Hráče z podzimního kádru na startu přípravy doplnili ještě dva lanžhotští odchovanci Tomáš Jirava s Davidem Darmovzalem. „Nejsou pro nás noví, trénovali s námi už na podzim“ podotkl Hílek.

Břeclav zahájila přípravu. Testuje záložníky z Tvrdonic a Milotic, končí Mazuch

Vzhledem k zamrzlému tréninkovému hřišti Na Pastvisku zahájil Sokol zimní přípravu netradičně na umělé trávě ve slovenské Senici. „Není to optimální. Chtěli bychom se připravovat v domácích podmínkách, ale jsou omezené. Je to zatím trošku kočovné,“ odlehčil bývalý prvoligový záložník nepříjemnou situaci.

Jeho svěřence čeká ve zbytku přípravy náročný program. „Tento týden budeme trénovat třikrát a v sobotu odehrajeme první zápas proti Znojmo. V následujících týdnech bude tréninkový cyklus ještě intenzivnější. Plánujeme čtyři tréninky týdně, abychom trošku zapracovali na fyzičce,“ vysvětlil Hílek.