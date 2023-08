Dvacetiletý záložník měl v zimě namířeno z Mutěnic do Líšně, těsně před startem jarní části však z přestupu sešlo. „Když jsem byl v Líšni, nebyl jsem dobře mentálně nastavený, proto jsem se vrátil do Mutěnic,“ vysvětlil.

Žádnou zášť vůči líšeňskému kouči Milanu Valachovičovi nechová. „Mezi mnou a trenérem Valachovičem není nic špatného. Jezdí často na zápasy Lanžhota, bavili jsme se spolu už v letní přípravě,“ prozradil Svoboda.

Talentovaný fotbalista si po neúspěšných testech v Hodoníně a Líšni v létě vybojoval místo v divizním Lanžhotě, kde se okamžitě prosadil. „Bylo toho kolem mě hodně. Úplně mi nová angažmá nevycházela, nikde to do sebe nezapadlo jako teď v Lanžhotě. Potřeboval jsem už nový impuls, nevěděl jsem, jak to budu mít s fotbalem dál. V Lanžhotě jsem zpátky chytl jiskru a baví mě to,“ těšilo novou posilu Sokola.

Svá slova potvrzuje i na hřišti. Nedělní duel s rezervou Líšně po změně stran rozhodl vítěznou brankou. „Věděli jsme, že to v Líšni nebude jednoduché utkání. Domácí mají hodně běhavý a kvalitní tým,“ tvrdil Svoboda.

Lanžhot po brance Erika Burace vedl. „Do zápasu jsme vstoupili rychlou brankou, ale místo toho, abychom zvýšili, dostali jsme zbytečný gól. V úvodu druhého poločasu jsme se dostali opět do vedení, bohužel ke konci zápasu nás Líšeň dostala pod tlak a mohla vyrovnat,“ netajil.

Díky těsnému vítězství 2:1 celek z Břeclavska prodloužil vítěznou sérii už na tři zápasy a vede divizní tabulku. K tomu přidal i postup do druhého kola poháru, v němž ve středu 30. srpna přivítá prvoligový Zlín. „Takový start do sezony jsem nečekal. Po třech kolech jsme s devíti body první, v MOL Cupu jsme postoupili přes třetiligový Start a navíc jsem dal dva góly. Se všemi dobře vycházím, kluci i trenéři mě přijali mezi sebe. Je to lepší, než jsem si představoval,“ těšilo Svobodu.

Z osobního hlediska mu dělá největší radost důvěra realizačního týmu. „Těší mě, když můžu nastoupit v základní sestavě a pomohu týmu gólem nebo asistencí. Ale nedávám to na vyšší úroveň než týmový úspěch,“ uzavřel.