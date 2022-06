OBRAZEM: Znojemští ovládli poslední domácí zápas. Těsně porazili Otrokovice

Tasovičtí šli do druhé poloviny s čistou hlavou a doufali v otočení skóre. "Byli jsme nastavení, že hra bude pokračovat a my góly dáme. Opak byl pravdou. Potom jsme zřejmě urazili fotbalového Boha, Břeclav šla do vedení. Z naší strany pak probíhala už jenom křeč. Soupeř si to pohlídal dozadu, neměli jsme klid ve finální fázi," dodal lodivod TJ.

Petrovický kanonýr Fiala zničil Tavíkovice sedmi brankami

Hosté tak vyrazili do Podluží se třemi uloupenými body. "S trenérem Břeclavi jsme zápas probírali. Říkal, že kdybychom dali v první polovině tři branky, tak jsme zápas vyhráli," uzavřel Dvořák.

Fotbalisty Tasovic čekají ještě dva zápasy. Ve čtvrtek doma vyzvou od půl šesté večer mančaft Velké Bíteše, sezonu pak uzavřou v neděli na pažitu Ždírce nad Doubravou.

Tasovice - Břeclav 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 4. Garčic - 22. Petrásek, 48. Kriston (pen), 84. Opina (pen). ŽK: 1:2. Rozhodčí: Dorotík - Mojžíš, Sivera. Diváci: 265.

Tasovice: Koukal - Lapeš, Fajkus (64. Kohoutek), Hrazdílek, Daniel, Pazdera, Pacula, Vašina (78. Fukal), Odehnal, Garčic, Cihlář (16. Švejkar). Trenér: Václav Dvořák.

Břeclav: Sova - Skočovský, Borýsek (62. Konečný), Kriston (68. Souchop), Mikáč (68. Hromek), Petrásek, Opina (88. Borovský), Hloch, Herman, Hynek, Kříž. Trenér: Vladimír Malár.