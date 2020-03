Sám moc nevěří tomu, že se fotbalové soutěže ještě na jaře rozeběhnou. „Osobně si nemyslím, že se vůbec začne. Jednak se v této chvíli dá těžko předpokládat další vývoj ohledně koronaviru a pak si to ani moc nedovedu představit ze sportovního hlediska. Kdyby měli hráči najednou naskočit do zápasů bez přípravy, tak by to možná hrozilo i nějakými zraněními,“ upozorňuje Hoffmann.

V zimní přípravě se snažil se svým kolegou Michaelem Benkem vyždímat z hráčů maximum. A na jaře se chtěli poprat o udržení divize, v níž je MSK Břeclav po podzimu poslední.

„Všechno je to teď k ničemu. Hodně nás to mrzí. Chtěli jsme dokázat, že se soutěž ještě dá zachránit. Teď se společně připravovat nemůžeme, takže je to na každém jedinci. Od nás mají kluci jen nějaká doporučení, ale záleží to na nich, jak se udržují,“ říká trenér, který přišel k týmu po nevydařeném podzimu.

Otázkou je, jak by svaz řešil otázky postupů či sestupů v případě, že by se jaro skutečně neodehrálo. Možností je více. Například by se mohlo ponechat pořadí po podzimu, což by znamenalo pro Břeclav sestup do krajského přeboru. Anebo by se mohl celý ročník anulovat, čímž by se Břeclav naopak zachránila.

„Pokud bychom se zachránili tímto způsobem, tak by nás to tolik netěšilo. My jsme to chtěli dokázat sportovní cestou. Už teď je ale téměř jisté, že řada klubů bude naštvaná, ať už to dopadne jakkoliv. Když se podívám do světa třeba na Liverpool, tam těch je mi hodně líto, že přišli o jistý titul,“ přidává Hoffmann precedens z anglické Premier League.