Po podzimu byla Břeclav v téměř beznadějné pozici. Na poslední příčce tabulky se ziskem pouhých dvou bodů. Nová trenérská dvojice Hoffmann – Benko se měla pokusit o zázrak. „V zimě jsme prohlásili, že pro záchranu uděláme vše. Ale s dodatkem, že nejsme žádní kouzelníci. Teď to vypadá, že možná jsme,“ usmívá se Milan Hoffmann.

Pro něj to měla být na jaře divizní premiéra. Ta by měla být mnohem příjemnější od nové sezony, kdy nebude muset s mužstvem stahovat hrozivou ztrátu. „Je to tak, jak to je. Samozřejmě vnímám, že spoustu mančaftů to mrzí, zvlášť ty, které chtěly hrát na postup. My to musíme brát všema deseti, i když by bylo samozřejmě mnohem příjemnější uhrát záchranu sportovní cestou. Na druhou stranu pro nás s kolegou Benkem nastane mnohem příznivější situace, když budeme začínat od nuly a hráči nebudou pod takovým psychickým tlakem. Budeme mít možnost na další trénink a možná i doplnění kádru, každopádně chceme dokázat, že jsme konkurenceschopní, protože město jako Břeclav si minimálně divizi určitě zaslouží,“ říká Hoffmann.

Stejně jako ostatní týmy nyní musí i v Břeclavi řešit, jak se vypořádat se situací, kterou ještě nikdo nezažil. Tři čtvrtě roku bez soutěžního zápasu, několik měsíců bez společného tréninku. „Nic podobného jsem nepoznal ani jako hráč. Uvidíme, kdy budeme moct začít s tréninkem. Každopádně hráči se nějak udržují v kondici individuálně, tak by to snad neměl být takový problém. Už teď si domlouváme nějaké přáteláky, abychom alespoň částečně dohonili i zápasové manko. A s klukama jsme předběžně dohodnutí, že bychom trénovali v podstatě nepřetržitě i přes léto, maximálně bychom si dali třeba týden pauzu. Dovolené v zahraničí asi stejně letos nehrozí,“ nabízí břeclavský kouč řešení, k němuž možná sáhne víc klubů.