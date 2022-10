V Lanžhotě obdivuje rodinné prostředí. Pořád hrajeme o postup, tvrdí Kosorin

Na konci minulé sezony slavil s Hodonínem postup z divize. Po letní přípravě však nováčka třetí ligy opustil a zavítal do známého prostředí, kde už před rokem hostoval. V dresu Lanžhota naskočil Jakub Kosorin v aktuální sezoně zatím do pěti duelů, v nichž se čtyřikrát zapsal mezi střelce. „Mohlo to být i lepší. Byl jsem zraněný, a když už jsem se do toho dostal, zase jsem na dva týdny vypadl. Stále mi chybí stoprocentní zápasová kondice,“ netají Kosorin.

Jakub Kosorin (uprostřed) ještě v dresu Hodonína. | Foto: Jaroslav Kicl

Kanonýr Deníku V Lanžhotě obdivuje rodinné prostředí. Pořád hrajeme o postup, tvrdí Kosorin Na konci minulé sezony slavil s Hodonínem postup z divize. Po letní přípravě však nováčka třetí… Podzimní část minulé sezony odehrál v Lanžhotě a v zimě si jej po úspěšných výkonech hodonínský kouč Pavol Švantner stáhl do svého mužstva. „Teď už je jiná situace, do Lanžhota jsem před sezonou zamířil na přestup. Pokud bude ze strany klubu zájem, chci tu zůstat delší dobu. Hlavně kvůli rodině, čekáme potomka a vyhovuje mi, že to mám z Brodského opravdu kousek. Na stadion to mám z domu tři minuty, navíc odtamtud jezdí i další tři spoluhráči,“ vyzdvihuje sedmadvacetiletý fotbalista pozitiva. Bývalý hráč Senice, jenž ve slovenském klubu odehrál v letech 2012 až 2017 jedenasedmdesát zápasů v nejvyšší soutěži, si nemůže angažmá v celku z Břeclavska vynachválit. „Strašně se mi líbí rodinné prostředí v Lanžhotě. Na fotbal tu chudí opravdu hodně lidí, dokonce i ze vzdálenějších obcí se tu lidi sjíždí. Mám to tady opravdu velmi rád,“ přiznává Kosorin. Popularitu Kozojídek vnímá. Každý nás chce porazit, říká autor hattricku Vardan Ten po odchodu kanonýra Romana Sablera a zranění útočné jedničky Erika Burace v posledních duelech nastoupil netradičně na hrotu. „Celou mládež i nějakou část seniorské kariéry jsem hrál v útoku, dokonce i slovenskou první ligu. Chvíli mě pak zkoušeli i na kraji obrany, ale usadil jsem se na křídle, kde mi to nejvíc vyhovuje. Nejsem typický buldozer, který vpředu rozráží obranu soupeře, ale momentálně jsem asi pro trenéra nejvhodnější typ na volné místo útočníka. Ale je to opravdu z nouze,“ směje se kanonýr víkendu. Přestože dal v neděli Velké Bíteši dva góly a Lanžhot vyhrál 4:1, s patnácti body a šestým místem nepanuje spokojenost. „Z vedení nejsou žádné tlaky, ale v kabině si je vytváříme sami. Víme, že mužstvo je dobře složené, trenéři jsou nároční. Představovali jsme si, že budeme bojovat o postup a nacházet se na vyšších příčkách. Ale nic není ztracené, musíme v každém zápase pracovat stejně jako teď proti Bíteši,“ tvrdí Kosorin. OBRAZEM: Lanžhot v deseti převálcoval Velkou Bíteš. Pálili Kleiber s Kosorinem Nutno podotknou, že se Lanžhotu v úvodu sezony nevyhýbají zranění. „V důležitém duelu proti Startu Brno chybělo pět hráčů základní sestavy. Takový zásah do sestavy by pocítilo každé mužstvo, možná i ligové. Na první místo však ztrácíme pouze čtyři body, pořád jsme ve hře o postup. Objektivně si myslím, že máme lepší mužstvo než týmy Tasovic či Břeclavi, které jsou v tabulce nad námi. Břeclavi jsme doma dali pětku, ale v tabulce to není vidět, když má o tři body víc než my,“ dodal kanonýr.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu