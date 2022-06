Ten prozradil, že na výročí měl do Lanžhotu přijet původně jiný prvoligový tým. "Jednali jsme se Slavií Praha. V neděli odjíždí na soustředění do Rakouska, takže by to měli při cestě. Bohužel to nedopadlo, ale i Zlín je prvoligové mužstvo, které diváky určitě přitáhne," řekl lanžhotský funkcionář.

Po zranění má člověk strach a bojí se, řekl lanžhotský kanonýr Sabler

Fotbalisté Fastavu se v Lanžhotu představí v nejsilnější sestavě. "Jednou z podmínek bylo, že přijedou opravdu s A týmem. Měl by s nimi přijet i jejich manažer a bývalý reprezentační obránce Zdeněk Grygera," prozradil Bartoš.

Ani domácí fotbalisté neberou duel jako pouhou exhibici. "V zápase vyzkoušíme i nové hráče, kteří by k nám mohli v létě přestoupit. Dokonce jednáme i s několika fotbalisty ze Španělska. V pondělí se rozhodne, jestli nastoupí už proti Zlínu," odtajnil sportovní manažer.