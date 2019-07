Klub z města na česko-rakousko-slovenském troj-mezí ve velkém spoléhá na legionáře ze Slovenska. Bílý dres jich obléká hned osm. „Je výhoda, že ležíme u hranic. Pro Slováky je divize dobrá soutěž, na kterou je lákáme. Navíc ušetříme náklady za přestup. Slovenští hráči dokonce bydlí blíž než naši fotbalisté, co dojíždí z Brna,“ přiblížil trenér.

Zeměpisná poloha má ovšem i svou stinnou stránku. „Tak jako k nám přichází Slováci, od nás mizí hráči do Rakouska. V zimě tam odešlo sedm našich hráčů,“ uvedl kouč, jenž s klubem loni ovládl krajský přebor.

Pro příští sezonu myslí ještě výš. „Chceme hrát o vyšší příčky. Teď se ale musíme poučit a neopakovat letošní chyby. Soutěž ovšem bude náročnější, protože k nám přibudou dva rezervní týmy,“ připomněl fakt, že od příští sezony končí Juniorská liga a velké kluby tak opět zřizují B mužstva.

Na druhou stranu už v divizi nebude řádit nedostižné Blansko, které ji s náskokem deseti bodů ovládlo a jde do Moravskoslezské fotbalové ligy. „Hrálo vlastní ligu. Dominovalo, nikdo jej nedokázal napodobit. Na druhém konci odpadla Bystrc, takže se hrálo vlastně jen o jedno sestupové místo. Fakticky nebylo o co soutěžit a možná i to se promítlo do našich výsledků. Proti silným týmům jsme nastoupili koncentrovaní. S mužstvy pod námi byla hra uvolněnější,“ dodal.

Podle něj se kvalita ještě víc rozmělní na podzim, kdy k současným dvěma přibude další moravská divize. „Jsem k tomu kritický. Už teď je v moravských divizích pět až šest mančaftů na úrovni krajského přeboru,“ postěžoval si.

Problém vidí také ve vymírání jihomoravského fotbalu. „Jenom v oblasti od Znojma po Břeclav skončilo za dva roky osm až deset klubů. Místo abychom posílili kvalitu nižších soutěží, celé to rozbijeme další divizí. Pak není u nás kde brát další hráče a je to rok od roku horší,“ dodal progresivní kormidelník.

Kromě Lanžhota letos Valachovič cepoval i hráče jiného týmu. Na posledních šest kol převzal hráče Hlučína v MSFL. „Klub se namotal do sestupových vod a majitelé mě požádali, zda jim pomohu, protože odvolali trenéra. Tři roky jsem tam pracoval, takže jsem šel do známého prostředí,“ objasnil.

A uspěl. Tým pod jeho velením soutěž udržel. Na závěr sezony porazil první Frýdek-Místek 2:1 a přiřkl tak třetiligový titul brněnské Líšni. „Závěr byl úspěšný, jelikož jsme skončili devátí. Hlavně v posledním zápase jsme si udělali obrovské jméno. Byla to hezká tečka za nepovedenou sezonou,“ řekl kouč Valachovič.

Jeden trenér tak měsíc a půl vedl rovnou dva týmy. „Bylo to komplikované na dojíždění, ale šel jsem k mužstvu, které jsem si vybudoval. Šlo o to, kluky povzbudit a trochu potrénovat. Lanžhot vyšel Hlučínu vstříc, navíc se nekryly zápasy, takže jsem chyběl jen na jednom. Trénoval jsem oba celky. V Lanžhotě jen jednu jednotku týdně vedl asistent,“ okomentoval dvojité angažmá.

A nabídky se mu hrnou i na příští sezonu. „Obrovský zájem mělo Znojmo. Chtělo mě na pozici hlavního trenéra. Měl jsem možnost dělat asistenta v Líšni, ale obě nabídky jsem momentálně nepřijal,“ přiznal kouč, který ve třetí lize vedl i Břeclav.

Na podzim jej tak fanoušci znovu uvidí vydávat pokyny na lavičce Lanžhota. „Rozhodl jsem se zůstat a pokračovat v práci, kterou jsme tu rozdělali. To je cesta, kterou chci jít. Jednám také s Hlučínem, tam ale nejde o pozici trenéra, nýbrž manažera. Něco jsme si řekli a teď máme čas na rozmyšlenou,“ zakončil Valachovič.

JAROSLAV GALBA