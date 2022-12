Vánoce s tornádem či zamčenými dárky. Malár se každoročně těší na Štěpána

Pro každého člověka jsou Vánoce nejkrásnější svátky v roce. Ne jinak je tomu u sportovců, kteří se v těchto dnech dostanou k aktivitám, na které nemají v rozběhlé sezoně dostatek času. "V době aktivní kariéry jsme moc volna nedostávali. Vánoční pauza trvala maximálně čtrnáct dnů a strašně rychle utekla. O to víc jsem se na to vždycky těšil. Dvakrát jsem zažil i krátké tréninkové bloky mezi svátky, které jsme úplně nepobírali. Ale naštěstí to bylo opravdu jen párkrát," řekl bývalý prvoligový fotbalista Vladimír Malár.

Bývalý prvoligový fotbalista Vladimír Malár trénuje divizní Břeclav. | Foto: Jaroslav Kicl