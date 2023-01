Rozdíl mezi třetiligovým Hodonínem a divizním Lanžhotem však nebyl na hřišti vidět. „Do utkání jsme nevstoupili dobře, těžko jsme se rozbíhali a soupeř byl na míči daleko lepší. Přikládám to únavě ze soustředění,“ vysvětlil domácí trenér, jehož mužstvo absolvovalo týdenní soustředění v domácích podmínkách.

Hráči tak vběhli do derby v plné zátěži. „Zápas byl o to těžší, máme týden dřiny v nohách. Utkání je vrchol soustředění, ale myslím, že ta zátěž je na hře znát. Naštěstí jde jen o přípravu, na výsledky se bude hrát až liga. Musíme si zažít především nové rozestavení,“ prozradil hodonínský záložník Tomáš Langer.

Fotbalisté Krumvíře odstartovali zimní přípravu s posilou z divize

Lanžhot se od úvodní minuty prezentoval pohledným fotbalem, v přípravě se však trápí v koncovce. „Kluky musíme pochválit za nasazení, organizaci hry i za fyzickou výdrž. Chceme držet balon na svých kopačkách, což se nám i s Hodonínem dařilo. Bohužel máme problém v poslední třetině hřiště a není to chyba jen ofenzivních hráčů,“ netajil hostující trenér Jaroslav Hílek.

Zatímco jeho svěřenci vyšli i ve druhém utkání střelecky naprázdno, Hodonín se ujal vedení těsně před poločasem z penalty. Ve druhém dějství pak stanovil konečné skóre 2:0 Radek Smékal. „Mrzí mě druhý gól, po něm už se zápas jen dohrával. Byl to za mě remízová zápas, který rozhodla trošku vymyšlená penalta. Ale s herním projevem svého mužstva jsem spokojen,“ tvrdil zkušený lodivod.

Pokutový kop Yegora Glushacha

Zdroj: Neduchal Kryštof

Exekuci pokutového kopu si vzal na starost nováček v hodonínském dresu Yegor Glushach. „Jedná se o rodáka z Ukrajiny, který žije v Polsku. Naposled hrál první litevskou ligu, ale znám ho ze Znojma, kde hrál minulou sezonu. Nabídli jsme mu u nás zkoušku, protože do záložní řady dál hledáme hráče. Dáme mu prostor ještě v utkání s Dubnicí, pak se rozhodneme,“ odkázal Švantner na páteční duel, v němž Hodonín přivítá účastníka slovenské druhé ligy z Dubnice.

Jedinou kaňkou na vítězství bylo zranění Erika Burace, který nastoupil proti svému bývalému klubu v základní sestavě. „Moc mě to mrzí, v zápase s Lanžhotem jsem ho chtěl vidět. Snad to nebude nic vážného a brzy se vrátí. Trošku jsem z toho měl obavu, šli jsme do zápasu v plné zátěži, navíc proti dlouholetému rivalovi. Lanžhot má na nás trošku pifku, emoce tam byli,“ usmál se stratég, který nenasadil nejčerstvější posilu Libora Bobčíka, který přišel ze Zlína. „Dostal volno, v tréninku si narazil záda. Necítil se dobře, proto zápas vynechal,“ zdůvodnil Švantner absenci útočníka.

Hodonínský obránce David Helísek hodnotí derby s Lanžhotem

Zdroj: Neduchal Kryštof

Fotbalisty Lanžhota čekají v dalším utkání slovenské Malacky, na které narazí v sobotu od deseti hodin dopoledne. „Budeme dál trpělivě pracovat na zlepšení efektivity. Hráči z křídelních prostorů se musí víc tlačit do zakončení, musíme být daleko nebezpečnější i z druhé vlny. Sledujeme přestupový trh, kdyby se naskytl útočník, rádi ho přivedeme, ale ne za každou cenu,“ dodal Hílek.

FK Hodonín - Sokol Lanžhot 2:0 (1:0)

Branky: Glushach z pen., Smékal.