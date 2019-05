Blansko si už po podzimní části divize začalo připravovat kádr pro třetí ligu. V té době nikdo nemohl tušit, do jaké situace se mužstvo dostane těsně před koncem soutěže. Lavička marodů je přeplněná, trenér Zbyněk Zbořil dohrává soutěž s dorostenci.

V Břeclavi se dokonce na hrotu útoku objevil náhradní brankář David Záleský. Na současný Městský sportovní klub to stačilo. Záleský se proměněnou penaltou vstoupil do listiny divizních střelců. Čtvrtým gólem pojistil vítězství hostů. „David šel na hrot, protože dorostenci měli v nohou dopolední celý zápas a nikdo jiný prostě k dispozici nebyl,“ vysvětlil Zbořil.

Navzdory „slátané“ sestavě začal hostující favorit sebevědomě a už po čtvrthodince získal Janem Minxem a Davidem Štrombachem rozhodující dvougólový náskok. „Nechtěli jsme připustit nějaké komplikace, i když v zápase dostali v základní sestavě příležitost další dorostenci. Oba svým výkonem překvapili. V první půli jsme se lehce dostávali do šancí, ale nedohrávali jsme je odpovědně, s důrazem a jednoduše. Jinak mohlo být skóre mohlo mnohem výraznější,“ komentoval poločasový stav 0:3 Zbořil.

MSK Břeclav – FK Blansko 1:4

Poločas: 0:3. Branky: 41. Netopilík – 14. Minx, 15. Štrombach, 31. Tulaydan, 88. (pen.) Záleský. Rozhodčí: Hovorka – Jahoda, Mayer. ŽK: Fiala, Kriston, Motyčka (vš. Břec.). Diváků: 50.

Břeclav: Fibingr – Herman, Fiala (81. Ulehla), Kurdík, Schüller (56. Pavlík) - Konečný, Ianosteac, Kriston, Netopilík, Trčka - Motyčka, Trenér: Roman Konečný.

Blansko: Nešetřil – Souček (75. Němec), Huška, Buchta, Sedlo – Paděra – Chloupek, Štrombach (81. Rek), Bednář, Minx – Tulaydan (72. Záleský). Trenér: Zbyněk Zbořil.

Domácí tým se snažil s favoritem držet krok. Mohlo se mu to podařit, kdyby Trčka za stavu 0:2 proměnil velkou šanci. Byli to naopak hosté, kdo se trefil do černého, a po gólu Jiřího Tulaydana bylo v podstatě jasné, kam se budou stěhovat všechny body. „Blansko potvrdilo, že má silné mužstvo, pro každého je těžké proti takové kvalitě hrát. Ale mohli jsme uhrát lepší výsledek. Asi by to vypadalo jinak, kdybychom v prvním poločase dali kontaktní gól. Totéž se mohlo podařit ve druhém poločase, kdy hosté evidentně ubrali z tempa a my jsme snížili na 1:3. Byla tam pak další čistá šance. Z porážky samozřejmě radost nemám, ale vlastně se pro nás nic neděje. Zachránění jsme, takže můžeme v klidu myslet na příští sezonu,“ zdůraznil domácí kouč Roman Konečný.

„Ve druhé půli jsme po snížení na chvíli vypadli z role. V závěru už jsme si opět šance vytvářeli, ale čtvrtý gól jsme přidali jen z penalty,“ dodal trenér Blanska, který se teď „modlí“ za uzdravení se alespoň někoho z vyřazených hráčů.

Jejich výčet je také velmi silná sestava. K dlouhodobě zraněným Radku Mezlíkovi, Michalu Ordošovi, Tomáši Feikovi, Dominiku Urbančokovi, Danielu Přerovskému a Ondreji Jakubovovi se v týdnu přidal nemocný Mohamed Traore a v Břeclavi pro zranění odešli ze hřiště všichni tři střídající hráči. „Musíme doufat, že se nám někdo dá v týdnu dohromady, jinak v pátek při kolizi termínu zápasu s dorostem budeme mít potíže vůbec poskládat mužstvo,“ naznačil své starosti Zbořil.

Netradičně v pátek Blansko sehraje poslední domácí divizní utkání proti Slovanu Havlíčkův Brod. Výkop bude v 17.30 hodin. V tentýž den odpoledne budou dorostenci hrát o body do Moravskoslezské ligy ve Frýdku-Místku.