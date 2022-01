Do svých klubů se vracejí Jakub Kosorin a Jan Hromek. „V obou případech jsme stáli o setrvání hráčů u nás. Kosorin zůstane v Hodoníně a Hromka pošlou Ratíškovice nejspíš do Břeclavi,“ popisuje ztráty sportovní manažer Lanžhotu Jiří Bartoš.

Jedenadvacetiletý Marko Totka si pak svými výkony v podzimní části řekl o šanci v prvoligové slovenské Senici. „Pokud přestoupí hráč z Lanžhotu do první ligy, je to vyznamenání pro celý klub. I přes to, že nás to výrazně oslabí,“ říká kouč Jaroslav Hílek.

V jarní části už neoblékne lanžhotský dres ani Timotej Královič. Ofenzivní tahoun dostal nabídku stát se trenérem dorostu Senice. „Je velká škoda, že v jeho věku balí hráčskou kariéru,“ říká na adresu pětadvacetiletého útočníka Bartoš.

Rozpadající se kádr doplnilo několik nováčků. Staronovou posilou se stal zadák Peter Šenk, který v Lanžhotu působil před svými angažmá v Líšni a Rosicích. „Vrací se do známého prostředí. Pro Lanžhot toho spoustu udělal,“ poznamenává kouč.

Po zranění se vracejí Radim Kleiber a Jakub Krč. Na zkoušku přišel z Valtic útočník Adam Peš. V jednání je příchod Matěje Kosorina, který naposledy hrál v Rakousku. „On i ostatní nováčci by měli atakovat základní sestavu,“ líčí Hílek, jenž počítá nejméně s jedním příchodem.

Zejména na pozici středního záložníka či stopera by Lanžhot potřeboval posílit. „Jeden top hráč určitě ještě přijde. Zatím nemůžu prozradit jméno, ale pracujeme na tom,“ podotýká Bartoš.

Kromě doplňování oslabeného kádru má vedení klubu i příjemné starosti. „Chystáme výročí sta let fotbalu v Lanžhotu. Celodenní program vyvrcholí utkáním proti prvoligovému týmu. Není to ještě dotažené, ale přijet by měl Fastav Zlín,“ praví Bartoš.

KONTAKT S HODONÍNEM

Lanžhot ale na jaře čeká především boj o horní příčky čtvrté nejvyšší soutěži, přestože úvod podzimní části jeho hráčům vůbec nevyšel. Prohráli třikrát v řadě a klubové ambice na čelo tabulky se jim rozplývaly. „Důležité je, že přes nepovedený vstup do sezony držíme kontakt s prvním Hodonínem. Rozdíl devíti bodů není malý, ale pořád jsme na dostřel,“ hodnotí současnou pozici celku třiačtyřicetiletý Hílek.

Jeho svěřenci se nacházejí na třetím místě tabulky se sedmadvaceti body. Druhá rezerva Zbrojovky Brno jich má dvaatřicet a vedoucí Hodonín šestatřicet. Právě s favoritem soutěže zahájí Lanžhot jarní část, která startuje poslední víkend v březnu. „Jestli se chceme bavit o postupu do vyšší soutěže, tak první zápas s Hodonínem je jednoznačně zlomový. Hodonín podává dlouhodobě dobré výkony a neztrácí body. Pokud jej chceme zastavit, musíme v tom zápase uspět,“ předpovídá Hílek. jenž zaznamenal coby hráč třiašedesát prvoligových startů.