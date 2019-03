Takový zápas se nevidí často. Už ve 14. minutě se na světelné tabuli vyjímal stav 4:0. Raketový úvod domácích prakticky rozhodl o výsledku.

S podobným vývojem duelu dvanáctého s desátým celkem divizní tabulky asi nikdo nepočítal. „Začátek utkání se nám opravdu povedl neskutečně. Sice nemám s dospělým fotbalem až tak velké zkušenosti, ale něco takového jsem viděl naposledy asi někde u žáků,“ kroutil hlavou břeclavský kouč David Pazdera.

Divil se samozřejmě i jeho protějšek Richard Hrotek, ovšem jeho pocity byly trochu jiné. „Jsem opravdu hodně naštvaný. Úvod jsme absolutně nezvládli, za čtvrt hodiny bylo prakticky po zápase. Pokud budeme takto bránit i v dalších zápasech, tak nemůžeme pomýšlet na lepší výsledky. Nechci snižovat výkon domácích, ale my jsme jim ty góly vlastními chybami tak trochu darovali,“ zlobil se bzenecký trenér.

Pro kolaps hostující obrany však existuje i částečné vysvětlení. „Je pravda, že už před zápasem nám chyběli oba stopeři i pravý bek a pak se při rozcvičce navíc zranil i levý bek. Chyběla nám tak kompletní obrana, což se samozřejmě muselo projevit. Na druhou stranu i ti, co za ně zaskočili jsou na divizní soupisce, takže by si s tím měli poradit mnohem lépe, přestože třeba hráli na netradičních postech. Před zápasem jsme si říkali, že budeme hrát vzadu jednoduše, ale někteří hráči to bohužel vůbec nedodrželi,“ zlobil se Hrotek, který coby bývalý výborný zadák možná začne přemýšlet o tom, že opráší kopačky. „Uvidíme, jak dlouho nám budou obránci chybět. Každopádně to budeme asi muset řešit z vlastních zdrojů. Moc nevěřím tomu, že by se nám v této fázi sezony povedlo přivést nějakého kvalitního hráče,“ přiznal.

Zároveň však popřel, že by na špatný start do jara měla vliv skutečnost, že původně úvodní zápas jara v Polné byl před týdnem odložen kvůli nezpůsobilému terénu. Na to bych se určitě nevymlouval. Abych řekl pravdu, tak to by mělo pro nás být spíš plus, protože jsme měli několik hráčů po zranění, kteří tak měli o týden víc na přípravu,“ vysvětlil Hrotek.

To Břeclavští si spravili chuť po vysoké čtyřgólové porážce v Tasovicích. Stejnou výhru proti Bzenci ale nakonec neudrželi. „Trochu mě mrzí, že jsme neudrželi čisté konto, protože gólman Fibingr by si to zasloužil. Jinak jsem byl ale s přístupem hráčů spokojený. I o přestávce v kabině ještě sami sebe navzájem upozorňovali, že je to ošidný výsledek a hráli zodpovědně tak, abychom si zápas ještě zbytečně nezkomplikovali. Potěšilo mě, jak rychle se zapracovali nová hráči, kteří k nám přišli v zimní přestávce. A také se ukázali v dobrém světle někteří hráči, kteří delší dobu nehráli,“ pochvaloval si Pazdera.

V příštím kole hraje Břeclav v neděli od 15 hodin v Bystrci, o den dříve hostí Bzenec ve stejném čase Havlíčkův Brod.

MSK Břeclav - Slovan Bzenec 4:1 (4:0)



Branky: 1. Hloch, 8. Wallisch, 12. Wallisch, 14. Motyčka – 60. Pánik. ŽK: Motyčka, Diviš – Zúbek, Kasala. Rozhodčí: Jahoda – Švehla, Petrlík. Diváci: 90.