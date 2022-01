Slovenský fotbalista je jednou z posil, které mají doplnit oslabený kádr. „Nějací hráči přišli, někteří odešli. Je teď na nás a trenérovi (Jaroslav Hílek – pozn. red.), abychom se dali do pořádku a připravili se na první jarní kolo. Zápas jsme zvládli celkem dobře. Nebylo to nic speciálního, důležité je, že se nikdo nezranil,“ uvedla staronová posila.

Peter Šenk

narozen: 19. května 1994 na Slovensku

post: obránce

současný klub: Sokol Lanžhot (divize D)

předchozí kluby: Senica, Pohronie, Skalica (vše Slovensko), Třinec, Palárikovo (Slovensko), Lanžhot, Líšeň, Rosice

bilance v této třetiligové sezoně:

10 zápasů, 0 branek, 3 žluté karty

Sedmadvacetiletý bek se na moravsko-slovenské pomezí vrací z Rosic. „Rozhodla rodinná situace. Narodila se nám malá dcerka a skloubit cestování do Brna s prací by bylo časově moc náročné. Měl jsem nějaké nabídky z okolí Brna i ze Slovenska, ale do Lanžhotu mě to táhlo. Rád jsem se vrátil do známého prostředí. S trenéry jsem pár roků dozadu sám hrál, hráčský kádr se sice obměnil, avšak někteří zůstali,“ dodal.

Šenk bílý dres Lanžhotu oblékal necelé čtyři sezony, než si jej v zimě 2020 vytáhla Líšeň. V brněnském celku se však příliš neprosadil a loňský rok již strávil v třetiligových Rosicích. „Beru to jako pozitivní zkušenosti. Kdybych šanci nevyužil, třeba bych později litoval. Takhle můžu říct, že jsem to zkusil. Byl jsem ve druhé lize a odehrál pár zápasů, ač to bohužel nevyšlo. Nějaké zkušenosti jsem nabral a doufám, že je ještě využiju. Už patřím ke starším hráčům a možná ode mě trenér čeká trochu vůdcovství,“ zauvažoval.

S fotbalem sám začal na nejvyšší úrovni, když v barvách Senice v sezoně 2013/2014 pětkrát naskočil do zápasu slovenské nejvyšší soutěže. „Jde už o dalekou minulost, ale rád na to vzpomínám. Vyšel jsem z dorostu a půl roku byl v áčku. Nějaký zápas jsem odehrál, bohužel mě přibrzdilo zranění a pak už jsem hostoval ve druhé lize. Všechno to každopádně hodnotím pozitivně. Dělal jsem, co mě baví, sportoval a měl z toho peníze,“ přidal bývalý hráč Skalice či Pohronie.

PODÍVEJTE SE: Lanžhot si poradil s Mutěnicemi. Dvakrát se trefil Peš

Zranění mu však kariéru brzdí i nyní. „V Líšni jsem měl naštípnutou klíční kost, což mě trochu omezilo. Když jsem přešel do Rosic, nedohrávala se jarní část sezony. Měli jsme půlroční přípravu, pak začala ta letní a já si hned natáhl podkolenní vaz nebo šlachu. Pár kol před koncem podzimu jsem se zase dohodl s trenéry, že nepojedu na trénink, jelikož je to daleko, ale zaběhám si tady ve Skalici. Bohužel jsem zle skočil a potrhal si vazy z kotníku. Ještě to není stoprocentní, ale lepší se to,“ přiblížil Šenk.

Nyní tak v divizi D vyztuží obranné řady třetího Lanžhotu, jenž na čelo pelotonu ztrácí devět bodů. „Zimní příprava bude dlouhá, máme prostor se sehrát. Mou ambicí je hrát co nejvýš, což platí pro celou kabinu. Chceme potrápit vedoucí Hodonín, který nás čeká už v první kole, takže musíme zabrat naplno. Zabojujeme o špici,“ vyhlásil.

JAROSLAV GALBA