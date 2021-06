Slovenský kouč se stal asistentem Richarda Dostálka ve Zbrojovce Brno. „Uvolnil se tady post asistenta trenéra a Ríša k sobě asi potřeboval člověka, kterému věří a se kterým si rozumí, proto mě oslovil. Jde pro mě o velkou výzvu,“ prohlásil Dojčan.

Náhrada za něj do Lanžhotu zatím nedorazila. „Máme nachystané tři varianty, ale dokud jednání nejsou hotová, nechci ještě nikoho jmenovat,“ uvedl Bartoš s tím, že jednou z možností je opět příchod stratéga ze Slovenska.

V novém ročníku divize D nebude v lanžhotském kádru pokračovat také sedm hráčů z minulé sezony. „Jde o velký zásah do kádru. Nechci nikoho povyšovat ani ponižovat, ale určitě nás mrzí, že skončili Vítězslav Bárta, Pavel Simandl, Radoslav Ciprys nebo Jakub Krejčíř,“ poznamenal Bartoš.

Soupiska mužstva aktuálně dost prořídla, dokonce kvůli nedostatku hráčů Lanžhot zrušil nedělní přípravné utkání se Stráním. „Kádr samozřejmě musíme doplnit, ale osa kádru, kterou jsme tady měli, nám zůstala celkem pohromadě," řekl Bartoš.

Ten už na posílení mužstva pracuje a jak je v Lanžhotu obvyklé, zaměřil se především na hráče ze Slovenska. „Nedělám teď nic jiného, než volám a hlavně jezdím, protože pro mě telefonický rozhovor není až tak důvěryhodný, s hráčem potřebuji navázat osobní kontakt."

Jednání nejsou vždy snadná. „Pokud chcete získat do divize hráče ze Slovenska, musíte je hledat ve vyšších soutěžích. Jenže ti kluci mají taky nějaké ambice, proto není jednoduché je sem dostat," zmínil Bartoš.

Podle všeho už se domluvil na příchodu čtyř fotbalistů od východních sousedů. „Momentálně tam dohrávají ještě své soutěže a nechtěli jsme, aby angažmá hned zabalili a šli k nám. Některé další hráče bychom měli ještě získat," prozradil Bartoš.

První zápas letní přípravy Lanžhot sice kvůli nedostatku hráčů zrušil, v sobotu by už ale měl naskočit do akce. Od jedenácti hodin dopoledne ho čeká domácí duel s třetiligovou rezervou Slovácka. „V sobotu už budeme stoprocentně hrát a věřím, že nás už bude víc. Mám to vypočítané, že na pohár s Hodonínem (25. července - pozn red.) už odjedeme kompletní," pravil Bartoš.

Loni na podzim odehrál Sokol v předčasně ukončeném ročníku devět utkání a s osmnácti body se nacházel na třetí příčce. „Věřím, že i přes tolik změn nebudeme v nové sezoně hrát ve druhé polovině tabulky, ale spíš zase v jejím popředí," dodal Bartoš.