Radek Buchta ještě v minulé sezoně oblékal dres Blanska, nyní je hráčem Rosic.Zdroj: Tomáš Srnský

Radek Buchta, fotbalista třetiligových Rosic (MSFL)

Je to těžká otázka, když nejsem v těch emocích a v utkání, protože tam člověk reaguje jinak, než když je v klidu. Mám ale pro to pochopení, bohužel jestliže jsou pravidla takhle nastavená, rozhodčí ho musel vyloučit. Nicméně kdyby se to stalo mimo hřiště, každý by mu tleskal, chválil ho. Na hřišti jsou ale hráči od něčeho jiného, přesto bych mu dal nejmenší trest, který je možný, protože lidsky a chlapsky se zachoval správně. Bohužel tam byl v roli fotbalisty a v té se to nesmí.