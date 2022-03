To už přitom může brněnský celek slavit návrat do nejvyšší soutěže. Zbrojovka navýšila náskok na čele tabulky na dvanáct bodů před Líšní, o bod zpět je béčko Sparty. Oba celky ovšem mají duel k dobru. „Mám zkušenosti, že první kola bývají strašně těžká, což bylo na začátku utkání vidět. Pro nás je určitě velké povzbuzení, že jsme ho zvládli a zvedli si sebevědomí do dalších zápasů,“ radoval se brněnský kapitán Jakub Řezníček.

Jeho nádherná branka nůžkami ve stylu legendárního Romana Kuklety v první minutě nastavení orámovala povedené vystoupení Zbrojovky v jarní premiéře. „Věděl jsem, že gólman šel do centru a brána je prázdná. Chtěl jsem to takhle, ale nevěděl jsem, zda dozadu třeba neodskočil jiný hráč. Otočil jsem se a míč byl v sítí,“ popsal Řezníček.

Zbrojovka Brno - 1.SK Prostějov 4:1 (2:0)

Branky: 29. Ševčík, 37. Přichystal, 50. Přichystal, 90+1. Řezníček – 48. Koudelka. Rozhodčí: Křepský – Dresler, Bureš. Žluté karty: 35. Kopřiva, 66. Kušej, 72. Píchal (všichni Prostějov).

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Hlavica, Štěrba (80. Endl), Moravec – Texl (80. Čermák) – Ševčík, Fousek (57. Hladík), Blecha (70. Nečas), Přichystal (70. Kohoutek) – Řezníček (C).

1.SK Prostějov: Nemrava – Machynek (60. Hönig), Bialek, Zukal, Stříž – Urbanec, Jiráček, Kopřiva (64. Píchal), Kušej – Bartolomeu, Koudelka (C).

Střelbu přes hlavu přitom na tréninku vůbec nezkouší. „Byla to taková spontánní akce. Nejsem moc obratný typ, kluci si dělali srandu, že trávníkáři tam teď musejí zavézt díru,“ smál se třiatřicetiletý kanonýr.

Jeho jedenáctá branka v soutěži jej vyšvihla do čela tabulky kanonýrů vedle Denise Alijagiče, který ovšem zamířil do prvoligového Liberce. „Pro sebevědomí je každý gól dobrý, ale jsem hlavně rád, že jsme zápas zvládli. Kluci do toho dali maximum a má branka už je jen třešnička na dortu,“ doplnil Řezníček.

Ještě větší důvod k oslavě měl jeho parťák z útoku Jakub Přichystal, který ve 37. minutě vstřelil vítězný gól, když navázal na úvodní branku Michala Ševčíka. V padesáté minutě už Přichystal přidal druhou trefu v duelu. „Jsem velmi spokojený, nečekal jsem, že na tom budu tak dobře statisticky hned na začátku jara,“ podotkl forvard, jenž si připsal také jednu asistenci.

Pomýšlel i na třetí zásah v zápase, ovšem v sedmdesáté minutě přepustil místo Otu Kohoutkovi. „Čekal jsem, že může vyjít hattrick, bohužel mě trenér dal dolů. Třeba to vyjde příště, aspoň mám motivaci do dalších utkání,“ pronesl Přichystal.

Fit za tři týdny. Hojím se rychle a nějakou bolest překousnu, líčí Řezníček

Jeho druhá branka přitom přišla dvě minuty poté, co parádní trefou snížil na 1:2 prostějovský kapitán Jan Koudelka. „Nadechli jsme se, když jsme dali gól, ale z protiútoku jsme dostali na 1:3, tam se utkání lámalo. Zbrojovka vyhrála zaslouženě, největší rozdíl mezi týmy byl v pokutových územích,“ hodnotil duel hostující trenér Daniel Šmejkal.

V první půli se několikrát zaskvěl také brněnský gólman Martin Berkovec. „Neuvěřitelně nás podržel za stavu 0:0, kdy chytil velkou šanci, a taky krátce po vstřelení první branky, kdy jsme mohli do minuty gól taky obdržet. Zaslouží si velký dík. V kabině o přestávce jsem mužstvo nabádal, aby mu víc pomohlo, všechny situace vyřešil velmi dobře, se střelou, která zapadla za háčky, nemohl nic dělat. Martin odehrál výborný zápas,“ ocenil trenér Dostálek.