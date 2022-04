Jeho svěřenci nejprve v 36. minutě ukončili sérii 274 minut bez vstřeleného gólu, když se prosadil útočník Martin Zikl. Opavský gólman Tomáš Digaňa zaváhal v rozehrávce, dvaadvacetiletý domácí forvard ho obral o míč a střelou do prázdné branky poslal Brňany do vedení.

„Prvních šedesát minut byla Líšeň lepší, do ničeho jsme se neuměli dostat. Pak jsme udělali hrubou chybu a prohrávali. Přesto nás Digaňa podržel ve dvou třech šancích," řekl trenér opavského celku Roman West.

V úvodu druhého poločasu totiž neuspěli v gólových příležitostech domácí Tom Ulbrich ani Jaroslav Málek. Ten pak v 59. minutě dostal žlutou kartu za kopnutí do míče, který zalehl opavský hráč Joss Didiba.

Zbrojovka výhrami bojuje s únavou. Kouč Dostálek navázal na oslavence Cipra

Za dvě minuty hlavní rozhodčí zápasu Dominik Starý po faulu a druhé žluté Málka vyloučil. „To byl zkrat rozhodčího, nebyl tam šlapák, byl tam čistý souboj o míč. Nic tam nebylo. Nebylo to ani přísné, šlo o záměrné vyloučení a poškození mužstva. Nechci se v tom příliš pitvat," uvedl Valachovič, jenž za protesty dostal rovněž karetní napomenutí.

Líšeňský fotbalista Jaroslav Málek (vlevo) v diskuzi s rozhodčím Dominikem Starým po druhé žluté kartě.Zdroj: Deník/Jiří Sláma

Hostující celek využil soupeřova oslabení už v 66. minutě, když se prosadil střelou po centru Jan Kadlec. „Najednou jsme po tom vyloučení měli spoustu šancí a možností, jak zápas nakonec vyhrát. Bod ale s pokorou bereme, soupeř byl dobrý, silný a šedesát minut lepší," pravil West.

Opavské hráče totiž početní přesila i vyrovnání výsledku nakoply. „Zápas se pak překlopil na stranu Opavy," uznal Valachovič.

Do dalších šancí se dostali Miloš Kopečný nebo dvakrát Denis Kramář. „Když hraje mužstvo v deseti, blok je kompaktní tak, že se soupeř do obrany dostává hůř. Jenže Opava to hrála dobře přes kraje, natáhla si nás, lítaly tam centry a se štěstím jsme to udrželi na remízu. Z bodu jsem zklamaný, ale musíme ho brát," zhodnotil líšeňský bek David Pašek.

PODÍVEJTE SE: Signál i rána pod břevno. Malata zničil Soběšice čtyřmi góly

Jihomoravané tak zaznamenali čtvrtý soutěžní zápas bez výhry v řadě a aktuálně se nacházejí na třetím místě druholigové tabulky. „Pro nás baráž není alfa a omega, neupínáme se k tomu. Pokud to vyjde, kluci se o to porvou. Náš cíl ale byl se udržet a etablovat v soutěži. Nevytváří se na kluky žádný tlak, jestli skončí čtvrtí, nebo pátí," zdůraznil Valachovič.

Opava má stejně jako brněnský celek čtyřicet bodů a je čtvrtá. „Máme mezi hráči a trenéry v kabině cíl, abychom sbírali body a umístili se co nejvýš. Baráž je sen. Po šesti kolech jsme byli třináctí a z toho se škrábeme nahoru. Kdo by tehdy řekl, že se o ni budeme jen pokoušet," podotkl West.

Sobotním soupeřům v boji o baráž pomohlo i zaváhání Vlašimi, která padla v Příbrami 1:2. „Radost určitě byla. Máme jen o dva body míň a pokud v neděli vyhraje Brno, bude pořád šest kol před koncem o co se rvát. Každý tým chce nejlepší umístění, takže z toho pohledu prohra Vlašimi pro nás hraje nějakou roli," dodal West.

SK Líšeň - SFC Opava 1:1 (1:0)

Branky: 36. Zikl – 65. Kadlec.

Rozhodčí: Starý – Matoušek, Novák.

ŽK: 60. Málek, 63. Valachovič, 69. Veselý – 45. Didiba, 57. Celba, 60. Kadlec, 64. Kopečný.

ČK: 61. Málek.

Diváci: 547.

SK Líšeň: Veselý – Pašek, Jeřábek, O. Ševčík (C), Lutonský – Černín – Ulbrich (84. Bednář), Málek, Matocha (90+4. Minařík), Machalík (90+3. Šumbera) – Zikl (84. Toutou). Trenér: Milan Valachovič.

SFC Opava: Digaňa – Celba (90+1. Janjuš), Helebrand, Žídek (C), Kadlec – Rychlý, Didiba (67. M. Bílek) – Šigut (46. Kopečný), Darmovzal, Helešic (80. Kramář) – Rataj (80. Šcudla). Trenér: Roman West.